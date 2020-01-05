15萬人台南挺小英！蔡英文：比專業、比成績我們團隊都超越633團隊

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選最後倒數6日，總統蔡英文及民進黨黃金周造勢全面展開，5日下午在台南先舉辦「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會。蔡英文大進場花了近半小時，主辦單位宣布現場超過15萬人。蔡英文致詞時提到，不管比專業還是比成績，「我們團隊都超越633團隊！」

蔡英文「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會5日下午在台南登場，預計吸引超過10萬支持者同場相挺。包含民進黨副秘書長林飛帆、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會到場。

蔡英文在晚間近五點到場，主辦單位宣布現場支持者超過15萬人，小英光是大進場就花了近半小時。

蔡英文致詞時表示，這四年來執政團隊顧生活也拚經濟，身為總統每一天都拼命拚生活，去年加薪減稅，今年要做更多，一月一日基本工資再次調升，長照二點零再升級，照顧小孩補助增加，農民規劃退休制度，「我很清楚，我們這些政策要做好，關鍵就是經濟要拚好。講到拚精季我有信心，比專業比成績，蔡英文的團隊一定超過六三三團隊很多很多很多！」

蔡英文喊話台南鄉親，民進黨國會要過半台灣主權才有保障，選舉剩下六天，大家不能鬆懈，一月十一日大家一定要投票，投下去守護台灣的工作才算是完成，台南要全力拚、拚出台灣第一高票。





▲蔡英文台南造勢。（圖／記者黃國霖攝）