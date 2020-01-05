一晚寫完8張考卷！13歲少年突「精神錯亂、狂亂說話」…醫曝原因嚇壞爸媽

▲男童寫完複習考卷後突然精神錯亂。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「衝啊，快來吃雞啊！」大陸一名13歲少年小盧（化名）最近突然胡言亂語，常說些莫名其妙的話讓人摸不著頭緒，怪異的行為舉止也與往常不同，讓爸媽十分擔心，只能將他帶至湖南省第二人民醫院就診。醫師診斷後，發現小盧罹患了自體免疫性腦炎，恐怕和他免疫系統混亂有關。

據《環球網》報導，小盧是湖南省衡陽市一所小學六年級的學生，最近為了準備期末考試，所以捨棄休息時間，努力複習課要到深夜；前幾日晚上一口氣做完8張考卷才休息，不料第二天一早，小盧的爸媽就發現原本健康的孩子莫名其妙出現胡言亂語的表現，精神狀態也不如以往。

湖南省第二人民醫院（腦科醫院）經過一系列檢查後，確診小盧罹患了自體免疫性腦炎，而且是比較嚴重的抗NMDA受體腦炎。醫師黃曉松表示，人體免疫系統常常會產生自身抗體，自身抗體是具有毒性的，當自身抗體損害中樞神經系統，出現神經功能和精神障礙時，稱為自體免疫性腦炎。

▼醫師檢查發現少年罹患了自體免疫性腦炎。（示意圖／pixabay）

他也稱，據研究表明，自體免疫性腦炎抗體小部分是由體內的良性或惡性腫瘤產生的，另外一部分患者體內沒發現腫瘤，但是存在免疫功能混亂的情況。檢查結果最終顯示，小盧的胸腔縱隔（mediastinum）的確出現一塊腫瘤，這恐怕和發病原因有關。

黃曉松接著稱，這種疾病的臨床表現複雜多樣，大部分患者發病前可能有發燒、頭痛、無力等類似病毒感染的症狀，隨後可能出現精神行為異常、癲癇發作、肌張力障礙或意識障礙等，所以很容易被誤診為精神分裂症和病毒性腦炎。

專家建議，青少年學生複習課業應合理安排作息時間，避免過於勞累，多吃新鮮水果蔬菜，多運動，注意保暖，避免感冒；倘若沒有精神病史的人在沒有誘因的情況下突發精神障礙，恐怕就要聯想到自體免疫性腦炎，並且盡快就醫治療。

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