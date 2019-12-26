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嬤脫衣飄陣陣腐味…腫瘤拖2年乳房成「滲血爛肉」！不願住院心酸原因曝光

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（圖／pixabay）

圖、文／周刊王

許多病患經常會把病情拖到嚴重時才就醫，讓醫生相當不解，但外科名醫江坤俊行醫多年後，發現有些人遲遲不就醫，背後一定有些不為人知的故事，他分享自己曾遇過一名阿嬤因胸部有傷想要換藥，而一脫下衣服卻飄出陣陣腐臭味，醫生見病況嚴重立刻想替他安排住院治療，沒想到阿嬤卻拒絕，並透露心酸原因，讓醫生聽完也相當不捨，「社會上真的有很多這種很可憐的人。」

外科名醫江坤俊在節目《醫次搞定》中分享自己遇過的案例，他表示某天中午1點，早上門診已結束，他正準備吃飯時，突然有一名提著大包小包的阿嬤來敲診間門，詢問「還可不可加號？想要換個藥。」護理師表示門診時間已結束，請阿嬤等下午1點半的門診，但醫師看到阿嬤汗流浹背，於心不忍，答應替她加號換藥。

阿嬤向醫生表示自己要換胸部的藥，並開始脫下上衣，江醫師表示，阿嬤邊脫衣服時，已經飄出腐爛爛肉的味道，一看患部，果然有顆10多公分大的腫瘤，且已成一團爛肉，不停滲血，詳細詢問後，才知道此症狀已經持續1年半快2年了，阿嬤也知道這應該是「歹咪呀（壞東西）」，但卻遲遲沒有治療。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝Youtube）

（圖／翻攝Youtube）

江醫師當下勸阿嬤趕緊住院治療，「今天幫你排住院，幫你排一些檢查，看看可不可以治療要不要，你今天就住院好不好？」但阿嬤卻堅持換藥就好，醫生不死心再問「你這樣不會難受嗎？越來越嚴重很可怕，不方便吧！一個這麼大的傷口一個人怎麼換，阿嬤我可以幫你，現在馬上幫你喬病床。」

但阿嬤仍拒絕了醫生的好意並開始嘆氣，她表示自己的先生中風，臥病在床，唯一的兒子生下來就腦麻，也躺在病床上，她一個人要照顧先生和兒子，根本沒有時間可以治療，過去也有其他醫生向阿嬤表示，一週就能將她治療好讓她出院，但阿嬤仍放心不下親人，擔心她們沒人照顧，且加上沒錢，才遲遲沒治療。

（圖／翻攝Youtube）

（圖／翻攝Youtube）

醫師聽完這番話，相當心疼，只能替阿嬤把藥換好，並把健保卡歸還給她不收錢，「阿嬤今天禮拜二，禮拜四我還有診，妳再來我幫你換藥。」阿嬤不好意思的表示，「你又沒收我錢，不要不要！」醫師見阿嬤手上提的袋子中有一罐飲料，便向阿嬤說「我今天幫你換藥，就換那一罐。」醫師打開喝了一口後，表示「我就說好好喝喔，禮拜四一定要再來喔，妳再帶一杯給我。」其實飲料酸酸的，一點都不好喝，但江醫師為了不讓阿嬤覺得是看免錢拒就診，才撒了善意的謊。後來江醫師也請社工協助幫忙阿嬤，協助照顧她的家人，阿嬤才順利接受治療。

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