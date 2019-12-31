2英鎊買搖頭丸「含78%老鼠藥」　少年多器官衰竭…僅1%生存機會

▲英國少年買的搖頭丸中含有老鼠藥。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國貝爾法斯特（Belfast）一名少年以2英鎊（約新台幣78元）買下搖頭丸（亞甲二氧甲基苯丙胺，MDMA），沒想到服用後引發多器官衰竭送醫，醫院調查發現，搖頭丸中竟然78%都是老鼠藥。少年母親心痛的將少年病危照片曝光，希望提醒更多人毒品的危險。

綜合外媒報導，16歲的奧迪（Odi Coburn）在音樂節上買了一片要價2英鎊的搖頭丸，不料服用後就感覺不舒服，3分鐘後開始抽搐，體溫發燒到45度，如此危險的型況維持了39個小時。

奧迪被送到醫院後，出現了多器官衰竭的狀況，幾乎全身插管才能勉強維持生命。而醫院調查藥物才得知，該片搖頭丸竟然「78%都是老鼠藥」，為了救回奧迪，醫院進行長期治療，只是醫院無法給出保證，「奧迪只有1%的生存機會」。

所幸，在入院的第34天，奧迪終於張開眼睛。不過奧迪醒來後，左手麻痺無法動彈，也失去一部分的短期記憶，只能暫時回到學校打工，至今仍在康復的道路上。

奧迪的母親將奧迪當初躺在病床上的恐怖照片公開，並走訪小學，希望阻止青少年濫用藥物，認識毒品的殘忍現實，「如果透過這些照片就能阻止孩子服用藥物，哪怕只有一個人，那就是值得的」。

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