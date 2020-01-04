存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

▲初戀女友說，需要50萬元出國留學。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「終於可以替19歲的我出口氣了！」一名男網友發文分享年輕時成為工具人的悲慘經歷，原來他努力存了46萬送女友出國讀書，沒想到卻意外撞見對方登記結婚的景象，神展開的劇情讓網友超傻眼。不過他強調，這是真實發生在自己身上的事，近日也總算復仇出一口氣了。

「16-19（歲）跟妳在一起這幾年，也是我最愚蠢的這幾年。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中分享年輕時被初戀女友當成ATM的曲折故事。原PO表示，自己的初戀女友大他5歲，兩人交往的第2年，對方說想出國留學，需要50萬元的費用。聽到女方感嘆家裡經濟狀況不好，天真的原PO二話不說，就決定打兩份工幫存錢，資助女友出國。

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「凌晨送報紙，早上上課，下午肯德基工讀，當時一小時65，每天日復一日地為了妳口中的出國留學而拚命。」原PO表示，那幾年他從來都沒買新衣服，鞋子就算破爛了卻還是死命硬撐，好不容易一點一滴積攢到46萬，當時他還以為，等女友學成歸國後，兩人就能過上幸福快樂的日子。

▲好不容易存到46萬了。（示意圖／本報資料照）

女友出國那天，原PO策畫了「秘密送機」，想給對方驚喜。怎料到了機場、等了幾個小時後，卻遲遲沒有看到女友的身影，一問航空公司才知道「根本就沒有女友所說的航班。」

原PO事後再次打給女友，對方卻繼續騙他「已在飛機上」，天真的他始終保有一絲信任，並沒有選擇戳破。

「你知道這個世界要多巧有多巧，這是你不相信的事情。」原PO說，隔日他剛好到戶政事務所辦證件，卻目擊女友和另一名男子在辦事。他當下以為陌生男是女友家人，就沒有上前相認，沒想到下秒卻聽見櫃檯人員表示「恭喜你們結婚！」

▲女友卻在眼前和另一名男子結婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

苦主隨後還聽到女生說「婚禮在這禮拜」，更加確認自己不僅綠光罩頂、還傻傻成為工具人的殘酷事實，「老實跟妳說，當天我足足在公園發呆10小時。」他了解到，原來女生只是因為先生沒錢辦婚禮，就計畫要找一個人讓她順利完婚，「連你媽媽都看不下去，跑來跟我爸媽說了。」

原PO看著自己落魄的樣子，不禁淚流不止，卻也忍住憤怒，「因為我知道風水輪流轉。」

▲原PO的世界簡直崩毀了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到初戀女友前幾天突然打來約見面，除了吹噓自己國外留學經驗之外，真正的目的其實因為先生不務正業，讓她生活過得很慘，想借個2萬元應急。

「看到妳過得這麼差，我就放心了。」原PO忍了14年終於等到復仇機會，立刻表示願意借4萬元，「因為我還差你4萬，才能夠足夠讓你去戶政事務所出國留學。」酸完對方後就瀟灑離開。

峰迴路轉的劇情曝光後，網友們紛紛喊扯表示，「硬要湊到50萬」、「46萬...你沒有討回來嗎」、「真男人，就是要這樣給她洗臉」、「她不值再給4萬吧」、「斬斷孽緣」、「天啊！竟然有這種女人」。

原PO隨後則說，雖然給4萬的確便宜了對方，不過他也慶幸還好當時有及早發現，才有機會遇到現在的老婆。

▼ 原PO發文。（圖／翻攝自爆怨公社）

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