好友罹癌掉髮「畫面不好看」踢出伴娘名單！　狠新娘：光頭令人分心

▲ 許多人從小夢想著一場完美的婚禮。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為了打造一場完美的婚禮，許多新人都會在細節上費盡心思，外國一名新娘的做法卻引起眾怒。這名新娘決定伴娘名單後發現，其中一名好友罹癌且頭髮開始脫落，便開始考慮將她踢出這份名單。罹癌的女子得知此事後氣得表示，不論是以伴娘或賓客的身分，都絕對不會出席婚禮。

《太陽報》3日以臉書上一個婚禮爆料社團裡網友上傳的截圖報導，這名新娘傳訊息到群組表示，有件事需要徵求朋友們的意見。她說明，當初邀請朋友瑪德（Mader）當伴娘時，她還沒得癌症，但某天注意到她的頭髮開始脫落、頭頂變得稀疏，「我只是無法想像，當妳們這些漂亮女孩和我站在一起，看起來美極了，而瑪德卻沒有頭髮」，宣稱瑪德的光頭會讓她分心，也不符合她想要的婚禮畫面。

這名新娘問道，「我該丟下她，還是讓她戴假髮？」瑪德得知此事後被新娘殘忍的話語傷害，堅定的表示，絕對不會以任何身分參加婚禮，「我發現妳很擔心我會掉髮、對妳的婚禮有負面影響，所以我不會參加。」她還補充，她不知道化療會讓朋友變成一個「麻木不仁、自我中心又沒心沒肺的蠢貨」。

新娘趕緊出面滅火，宣稱自己無意貶低她，只是她從小就夢想一場完美的婚禮。她提議，兩人可以一起出去玩個一天、選購假髮，就能在婚禮上遮住光頭。但伴娘並不買帳，「真是謝謝妳接受我戴假髮，還真是體貼，也許我應該戴小丑的假髮來搭配妳的蠢。」

這名飽受傷害的伴娘表示，「我不希望我光禿禿的頭、乾淨的頭腦讓妳美妙的一天中任何一名賓客分心。雖然我錯過把化療引起的嘔吐吐在妳捧花裡的機會，但我還是要正式回覆——因為妳太蠢了，所以我不會出席。」

這則貼文在臉書社團裡引起公憤，網友紛紛留言表示，「希望她的未婚夫會看到這個，他有權知道自己即將娶什麼樣的人」、「真不敢相信這種人真的存在」、「完全沒有同理心」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。