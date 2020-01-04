加油站洗車！水槍一噴「引擎蓋脫殼了」他傻：紙糊的嗎？　網嘆不意外

▲洗車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

洗個車卻意外出現這一幕，真的讓人猝不及防！一名網友今日去加油站洗車，沒想到員工用水槍一噴，他的車立刻掉了一塊白漆，讓他當下只能以「傻眼」2字來形容。不過貼文一出，網友們卻說這並非這牌子的首例了，「蠻常見的」、「不意外啊」。

「這......只有傻眼而已。」一名網友今（4日）在臉書「爆怨公社」中發文，原來他到加油站洗車，怎料員工用水槍一噴，車子引擎蓋上的白漆竟然硬生生掉了一大塊，露出車身原本的顏色，讓他和員工雙雙愣住。

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▲沒想到洗個車可以洗到掉漆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO傻眼表示，這輛車雖然開了5年，但是是原廠的一手車，沒想到水一噴竟然就成了這副模樣，「紙糊的嗎？」不過隨後也只能苦笑跟洗車員工說沒關係，「因為真的跟他沒關係啊！」

不過貼文一出，許多網友們表示，這牌子的車蠻常發生這種情形，「這牌很多白色都脫殼」、「蠻常見的」、「這是原廠的問題」、「這牌烤漆真的不OK，新車沒牽多久，洗車沒幾次就有太陽紋了」、「這貼紙的造型好特別」、「不意外欸，不知道是技術不好，還是漆不好」、「我之前別牌的車去加油站也被噴成這樣，從此車子不是自己洗，就是給專業的洗」。

不過也有人猜測，也許該處本來就有點受損，加上雨淋容易變得脆弱，剛好一沖就整片掀起來；又或者是洗車員工沒有把噴頭調成水刀模式，而是用水柱噴，力道太強才造成的。

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