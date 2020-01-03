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跨年夜有包裹！遠距男友突call「貨到了喔~馬上領」　她秒衝超商...淚崩了

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▲▼超商，便利商店 。（圖／資料照）

▲超商示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友與男友相隔南北，這次約好視訊跨年，沒想到對方先是爽約，後來又說有寄東西下去，提醒她記得領取。31日晚上，她接到電話後乖乖跑去超商，結果貨沒拿到，迎來的竟是更大的驚喜，不禁感動飆淚。

女網友在dcard說道，這回跨年在平日，又撞上期末考，所以她和男友都沒辦法從學校返鄉，只好相約在午夜12點前視訊跨年。

請繼續往下閱讀...

跨年前幾天，男友來電表示，跟朋友有約不能陪她，而女網友表面上是同意了，但內心卻相當難過，甚至還在網上搜尋「被男友爽約怎麼辦」之類的關鍵字，後來她覺得這個舉動太幼稚，於是又打回去說，「好啦～你跟你朋友去，傳個訊息給我就好了」，並折衷改為11點視訊。

當時，男友突然悠悠地冒出一句，「我有寄東西下去給妳，這幾天要記得去領喔！」聞言，原po並沒有放在心上，直到31日期末考最後一科結束後，她便跟同學們吃飯歡慶。

▲▼情侶、牽手、愛情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情侶示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

就在一行人準備續攤之際，男友來電說貨已經到了，要她現在就到超商拿，女網友說，「我興沖沖地跑去全家準備取貨，手裡還拿著剛剛買來續攤的啤酒，興奮到整個人撞在玻璃門上，店員還傻眼，我報了手機末三碼後，他跟我說都沒有我的包裹啊......。」

正當兩人都滿頭問號時，門外竟傳來熟悉的聲音，「這是妳要取的貨嗎？」而男友就這樣出現在她眼前，「我一個驚喜又驚嚇，馬上衝到他面前來一個大擁抱，然後說著說著就哭出來了，真的是喜極而泣的那種，太久沒有看到他，瞬間整個眼淚潰堤，被他的舉動感動到一個不行。」

文章一出，閃瞎大票網友，紛紛回應「2020年才剛開始為什麼這麼閃」、「前年我生日男友也有一模一樣的套路」、「店員表示：我在這邊上班你們在這邊閃」、「請問妳是小件貨還是大件貨」、「超商到貨會有簡訊啊XDDD」。另外，原po也提到，事後有跟店員道歉，不好意思打擾到他。

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