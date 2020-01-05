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駕駛喊「95加滿」丟下1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢吃飯：算了

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▲▼ 加油,油價,95無鉛 。（圖／記者張一中攝）

▲原PO直呼，「加油站工讀生一小時才多少！這樣欺負人太過分了吧！」（示意圖／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名在加油站打工的工讀生，遇到一名中年大叔開車來加油，結果最後讓工讀生倒貼700元。工讀生媽媽說，「小朋友太古意了，倒貼到沒錢吃晚餐！當媽的心疼！唉。」

當事人的媽媽近日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原兒子當下和男駕駛的對話：

請繼續往下閱讀...

中年大叔：95加滿。

工讀生：好。

（加到1700元時）

中年大叔：我只要加1000元。

工讀生：你說要加滿的，那這樣你是要我自己貼這700元嗎？

中年大叔：不然咧？

▼許多網友都認為要報警。（示意圖／CFP）

▲汽車，加油，加油站。（圖／視覺中國）

原PO表示，大叔只丟1000元就開走，「傻眼！看、看、看！真的超生氣！加油站工讀生一小時才多少！這樣欺負人太過分了吧！祝這位中年大叔開車出門一次4個輪胎都爆胎！」

「小朋友太古意了，倒貼到沒錢吃晚餐！當媽的心疼！唉。」原PO指出，小朋友第一次當加油站的工讀生，所以不知怎麼處理，回到家只說算了，「沒關係，他下次會注意。」

對此，許多網友看完氣憤留言，「報警吧，沒什麼好說的」、「報警啊，加油站不是都有監視器，不讓他嚐點教訓下次一定還會這樣，沒錢加油還開什麼車子」、「這涉及詐欺，調監視器，報警以車追人」、「應該公布一下車號，以後加油站都要裝一下收音麥克風了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
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