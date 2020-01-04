田埂撿到1千塊「少了紅包袋」　單身哥po哀怨文...網虧：晚上託夢打槍你XD

▲原po撿到千元鈔票。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

常有人告誡「路邊的紅包別亂撿」，避免惹禍上身，甚至被迫迎娶鬼新娘。一名男網友昨天在田間發現千鈔，由於正值被逼婚的年紀，他開玩笑直呼，「一點都開心不起來，外面沒有紅包袋！」怎料一席話引來許多嘲諷，讓他相當無奈。

男網友昨日在爆怨公社發文提到，「今天下午在田埂邊撿到這四個小朋友，原本以為是玩具假鈔，撿起來檢查後確認是真鈔無誤，但我一點都開心不起來，因為...外面沒有紅包袋！」

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只見一張微皺的千元大鈔卡在乾稻草中，而他竟感慨，「我多希望是未出嫁的女孩在找丈夫，一方面可以終結被父母、親戚逼婚的壓力，二方面冥婚可以庇蔭事業，此時此刻真的很難過、寢食難安！」

▲冥婚是部分國家的民間習俗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同時，原po也好奇詢問，何處有紅包袋可以撿，還有如何花掉這1000塊錢。一席話讓許多網友看傻了眼，不禁笑虧「會不會有種可能，晚上有小姐叫你放回去」、「這是不是人家擦過屁股的」、「有的是過霉運的，等下撿了，離脫單更遙遠」、「你可以去殯儀館附近的路看看，應該很多紅包袋」、「這麼想冥婚，去姑娘廟找」。

面對部分網友的酸言酸語，男網友事後也做出回應，「單純用娛樂的方式來抒發撿到錢的喜悅，有些酸民嘴巴真X，我有事你全家才出事啦！」

►腦公！你不可以賴帳喔