黑鷹墜毀「101被網友洗版」！湧入拜託：替他們祈福好嗎…101真的辦了

▲101外牆掛上祈福語句，替罹難者、傷者祈福。（圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北市烏來山區迫降墜毀，造成8死5傷的嚴重事故，震驚台灣社會。事件發生後，不少人前往台北101的粉專，希望101能夠掛上替罹難將官們祈福。而101隨後也完成眾人的願望，在電子外牆上掛出祈福語句，「為傷者祈願亡者安息，傷者最終能一切平安，生者能夠節哀。」

這起黑鷹直升機失事的事件造成各界相當不可置信，也讓罹難者家屬悲痛欲絕。台北101的臉書粉專2日貼出「願一切努力都能值得，願一切意外都能平安。午餐充電時間，2020也和大家一起加油」後，許多網友紛紛湧入洗版，拜託101在電子外牆換上替將官祈福的語句。

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▼台北101的電子外牆掛上祈福語句。（圖／ETtoday記者攝）



受到網友瘋狂洗版拜託後，101粉專回應，「謝謝大家給我們101的建議，請給我們一些時間，讓我們看看能不能為總長、將士、同袍、眷屬、國人做些事情。誠摯感謝救援者，為傷者祈願亡者安息，傷者最終能一切平安，生者能夠節哀。」

直到3日晚間，101真的完成網友的請求，在電子外牆上寫下替將官祈福的語句，雖然僅有短短8個字，讓不少民眾抬頭觀看。電子外牆上寫著「悼念，總長、國軍將士」、「謝謝您們，畢生守護我們的家」及「國人，都是您們的家人」等語句，令人相當感動。

▼101完成網友的請求，在電子外牆替黑鷹罹難者、傷者祈福。（圖／ETtoday記者攝）



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