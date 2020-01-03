　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑鷹墜毀「101被網友洗版」！湧入拜託：替他們祈福好嗎…101真的辦了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼101外牆掛上祈福語句。（圖／記者林妏純攝）

▲101外牆掛上祈福語句，替罹難者、傷者祈福。（圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北市烏來山區迫降墜毀，造成8死5傷的嚴重事故，震驚台灣社會。事件發生後，不少人前往台北101的粉專，希望101能夠掛上替罹難將官們祈福。而101隨後也完成眾人的願望，在電子外牆上掛出祈福語句，「為傷者祈願亡者安息，傷者最終能一切平安，生者能夠節哀。」

這起黑鷹直升機失事的事件造成各界相當不可置信，也讓罹難者家屬悲痛欲絕。台北101的臉書粉專2日貼出「願一切努力都能值得，願一切意外都能平安。午餐充電時間，2020也和大家一起加油」後，許多網友紛紛湧入洗版，拜託101在電子外牆換上替將官祈福的語句。

請繼續往下閱讀...

▼台北101的電子外牆掛上祈福語句。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼101外牆掛上祈福語句。（圖／記者林妏純攝）

受到網友瘋狂洗版拜託後，101粉專回應，「謝謝大家給我們101的建議，請給我們一些時間，讓我們看看能不能為總長、將士、同袍、眷屬、國人做些事情。誠摯感謝救援者，為傷者祈願亡者安息，傷者最終能一切平安，生者能夠節哀。」

直到3日晚間，101真的完成網友的請求，在電子外牆上寫下替將官祈福的語句，雖然僅有短短8個字，讓不少民眾抬頭觀看。電子外牆上寫著「悼念，總長、國軍將士」、「謝謝您們，畢生守護我們的家」及「國人，都是您們的家人」等語句，令人相當感動。

▼101完成網友的請求，在電子外牆替黑鷹罹難者、傷者祈福。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼101外牆掛上祈福語句。（圖／記者林妏純攝）

►「周末3天快閃」～超殺金盞花來了！

ET快訊
東森幣發行54億成「幣王」　王令麟：營收創5年來新高
網友敲碗成功！　「阿信」甜PO照…爽喊：終於在一起了
黑鷹墜毀「網友洗版101」拜託：替他們祈福好嗎　101真的辦
蔡依林世紀同台「超大咖天后」！　全場掉下巴爆尖叫
2019年流量與業績超亮眼　ETtoday年終獎金「新媒體第
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑鷹墜毀「101被網友洗版」！湧入拜託：替他們祈福好嗎…101真的辦了

當古典繪畫人物穿梭到現代　牧羊女搭電車通勤毫無違和感

2019年流量與業績超亮眼　ETtoday年終獎金「新媒體第一」

黑鷹8死！「排行程的人應該槍斃」　張國煒：為何讓將領全坐同架直升機

西高鐵、東快鐵！交通部打造全台鐵路網　環島一圈只要6小時

基隆借書證出現「救世主鋼彈」　文化局發行首張新生兒藝術借閱證

每小時最多120顆！今年首場流星雨周六大爆發　最佳觀測時間出爐

尪開刀住院！她不得已帶孩相陪　護理師狂挖苦「發燒了吧」...人妻超心酸

創IG三個月擁有破萬粉絲　電商人妻到世新談升級行銷

2020最安全航空評比出爐！長榮航空奪全球第三　連7年都上榜

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

馬麻結婚「丟扇離開」阿金緊緊跟隨 叼扇目送禮車面露不捨：要幸福喔！

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

黑鷹墜毀「101被網友洗版」！湧入拜託：替他們祈福好嗎…101真的辦了

當古典繪畫人物穿梭到現代　牧羊女搭電車通勤毫無違和感

2019年流量與業績超亮眼　ETtoday年終獎金「新媒體第一」

黑鷹8死！「排行程的人應該槍斃」　張國煒：為何讓將領全坐同架直升機

西高鐵、東快鐵！交通部打造全台鐵路網　環島一圈只要6小時

基隆借書證出現「救世主鋼彈」　文化局發行首張新生兒藝術借閱證

每小時最多120顆！今年首場流星雨周六大爆發　最佳觀測時間出爐

尪開刀住院！她不得已帶孩相陪　護理師狂挖苦「發燒了吧」...人妻超心酸

創IG三個月擁有破萬粉絲　電商人妻到世新談升級行銷

2020最安全航空評比出爐！長榮航空奪全球第三　連7年都上榜

剖腹產妹妹照樣鬆！醫揭「拳頭→大西瓜」撐壞過程...凱格爾能救

調皮貓跳神桌搗蛋…高冷阿公「公主抱」逮捕　開口問訊嚇傻媽

ABL／蔡文誠說溜嘴　張宗憲獲冠軍戒早知有驚喜影片

選戰剩8天「韓國瑜有逆轉跡象」　趙少康曝這150萬人是勝選關鍵

一轉頭老虎用纖細美聲在唱歌！李星民《明明會說話》遭狼犬口水嚇翻

高華柱46年前經歷直升機失事　「腿骨戳胸前」忍痛攔車救司令于豪章

最幼齒女神「小羋月」上5年級了！　嬰兒肥消失變少女…瓜子臉飄仙氣

《橋牌社》大漠計畫訪沈一鳴　放映會播錄影畫面全場默哀一分鐘

蔡依林首曝舞台上「內心真實OS」：要非常賣力才能忍住不笑！

ABL／賈西亞超霸氣關鍵火鍋　許晉哲讚：貨真價實MVP

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

張國煒：為何將領全坐同架直升機

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

退役空軍目睹中士拍馬屁！沈一鳴反應逼哭他

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果

黑鷹墜毀奪8命！雪羊2步驟教學：千萬別用Line

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

陪女友爸媽逛好市多　結局賺慘了

黑鷹墜毀「101被洗版拜託」　晚上真的辦了

跨年夜男友突call「貨到了」她衝超商淚崩

齊柏林兒哀悼沈一鳴　親揭淵源

尿尿會痛！X光一照「妹妹塞滿樂高」

少校黃聖航留2遺憾殉職　母聞訊癱軟痛哭

更多熱門

相關新聞

運安會：黑鷹「黑盒子」最快4日上午解讀完成

運安會：黑鷹「黑盒子」最快4日上午解讀完成

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。國防部3日表示，現場人員已在上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），運安會主委楊宏智表示，資料解讀預計要花費一天時間，資料最快4日下午就會出爐。

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

黑鷹將士英靈暫厝懷德廳　家屬哀痛見最後一面

黑鷹將士英靈暫厝懷德廳　家屬哀痛見最後一面

黑鷹失事　新黨：應該向美國索賠

黑鷹失事　新黨：應該向美國索賠

關鍵字：

黑鷹特檢空軍救護隊墜毀101台北101

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

張國煒：為何將領全坐同架直升機

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

即／台中拖板車+貨車翻覆　1男1女命危搶救中

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

小彬彬欠債800萬「4個月暴瘦21kg」！　日夜酗酒中毒…兒子氣炸翻臉

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面