為政見發表會做準備！　曹爾忠「私下照曝光」：像沒寫作業的小朋友

▲曹爾忠為政見發表會寫手稿。（圖／翻攝自曹爾忠臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

連江縣第10屆立委選舉公辦電視政見發表會昨（3）日舉行，登記參選的5位候選人都全程參與，各自向鄉民們表達未來要對馬祖做出的貢獻。以無黨籍參選的曹爾忠前一天也PO出自己私底下的畫面，正專注寫手稿的他笑說，「好像沒寫作業的小朋友」。

曹爾忠近日在臉書上PO出幾張照片，畫面中的他正專注地盯著張張紙，並且一字字地寫下參選理念，為政見發表會做準備。他甚至還笑說，「很像沒有寫暑假作業的小朋友 ，明天要政見發表現在還在寫稿～～～。」

▲曹爾忠笑說，自己像趕寫作業的學生。（圖／翻攝自曹爾忠臉書）

據悉，在政見發表會中，曹爾忠強調，此次參選義無反顧，希望為青年出征、為馬祖再戰。他表示，馬祖要擺脫老人政治，而馬祖並不是沒有人才，只是沒有出頭機會。

曹爾忠先前曾宣布，如果當選就只做這一屆，「我們一起要求陳雪生、要求曹爾忠只做這一屆，終結老人政治，完成世代交替。」而他在政見發表會中，又再次強調，若真的當選，做完一屆立即由其他人接手，「不然馬祖年輕人看不到未來」。

▲曹爾忠出席連江縣第10屆立委選舉公辦電視政見發表會。（圖／取自連江縣選舉委員會）

此外，曹爾忠承諾，自己若選上，一定在一年內完成兩家航空公司進駐，開通高雄航線，同時將票價降價。同時，他也主張，將召集專業人士組成土地委員會，協助所有民眾處理土地登記問題。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

