「林靜儀錯誤表達引誤會」　蔡英文3立場：從不把不同政治主張視為叛國

▲蔡英文、林靜儀。（合成照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，她事後在臉書為用詞不夠精確道歉並辭去發言人一職。對此，蔡英文4日在臉書表示，林靜儀的專訪內容因錯誤表達引起誤會，她想藉此以3點重申一直以來的明確態度，包括從來不把不同政治主張視為叛國，即使立場不同還是可以團結，而擔任總統的責任就是維護國家主權。

蔡英文首先指出，民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障，過去的威權政府，曾把不同的政治主張視為犯罪，才形塑白色恐怖的歷史，而民進黨從民主的信仰起家，絕對不會重蹈覆轍。



其次，蔡英文表示，即使政治立場不同，還是可以團結成為一個國家，且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會找到最大公約數，而中華民國台灣就是最大公約數，她在辯論會講得很清楚，國名是中華民國，主權在2300萬人的手上，因此，沒修改國號的問題。第三，擔任中華民國總統最重要的責任，是維護國家主權，維護台灣人自由民主的生活方式。



最後，蔡英文也強調，就在今年，不同政治立場的台灣人民，形成「拒絕一國兩制」的共識，如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛。，在這樣的共識基礎上，相信沒人能摧毀中華民國台灣這座堅實的民主堡壘。

對於黑鷹失事，蔡英文表示，這幾天當大家共同哀悼不幸罹難的國軍弟兄袍澤時，希望每個國人記得，他們一生投身軍旅，要捍衛的是什麼？當然就是我們國家的主權，和民主的生活方式。

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