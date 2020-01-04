黑鷹8死「韓國瑜早蔡英文一天恢復競選」　黃暐瀚：完全不會有問題

記者葉國吏／綜合報導

黑鷹直升機墜毀8死，全國哀傷。距離2020總統大選剩下7天，民進黨總統候選人蔡英文馬上宣布停止競選活動3天，國民黨總統候選人韓國瑜則是2天，將在4日照常舉辦大型造勢活動。資深媒體人黃暐瀚認為，黑鷹事件讓他直接想到921大地震跟319槍擊案。

黃暐瀚在政論節目《平論無雙》中表示，1999年的921發生大地震之後，因為它是一個國殤事件，全台灣2000多人罹難。當時地震發生的時候，離2000年選舉還有半年，當時所有政黨直接停止選舉活動，時間長達2個多月。

▲黃暐瀚認為，韓國瑜早蔡英文一天恢復選舉行程「完全沒有問題」。（圖／翻攝自YouTube／平論無雙）

另外，黃暐瀚則提到319槍擊案，當時民進黨候選人陳水扁中槍，馬英九本來想去台南看陳水扁，但後來以不方便為由取消，當晚的北中南3場造勢大會也跟著取消。不過槍擊案發生後就有很多耳語，也有人直指因319槍擊案發生後，讓當時的原本被看好的國民黨總統候選人「連宋配」，最後輸給陳水扁25000票。

黃暐瀚表示，黑鷹直升機墜機後後，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜都取消所有競選活動，韓國瑜則在4日下午開始恢復行程。他認為接下來這幾天，任何活動都不宜歡樂，必須要顧慮現在的軍情與軍心、還有民心，「像韓國瑜4日那天晚上的政策發表會，就完全不會有問題。」