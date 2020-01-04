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蔡英文台南競總5日辦大型造勢　一分局交管疏導

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▲蔡英文台南競總將於1月5日下午於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文台南競總將於1月5日下午於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競總將於1月5日下午3時30分於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作，籲請民眾避開活動路段，參加活動民眾可多搭乘大眾交通工具。

▲蔡英文台南競總將於1月5日下午於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文台南競總黃先柱總幹事指出，除了對1月5日舉辦全國最大造勢活動外，還有8日賴清德副總統候選人車隊掃街等活動，他期勉所有選戰同仁，用行動展現決心與熱情，達成2020總統連任、立委全壘打的目標，同時呼籲政黨票全集中支持14號「民主進步黨」，展現台南第一的民主典範。

▲蔡英文台南競總將於1月5日下午於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潘新傳主任邀請市民一同參加1月5日的造勢活動，一同和守護台灣主權與自由的蔡英文、賴清德站在一起，為3號「英德配」加油贏得連任，潘新傳並也說明，5日造勢大會當天將由6位立委候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲以及王定宇聯手主持，用全國最大的造勢活動展現台南的大團結，達成總統連任、立委6席全壘打、民進黨國會國半的大選勝利。

▲蔡英文台南競總將於1月5日下午於南紡購物中心前廣場舉辦的「台南拚第一、台灣全勝利」的造勢活動，台南市警一分局提醒用路人，避開活動路段並配合警方疏導管制工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局指出，1月5日下午2時至晚上7時在東區平實公園舉行「選舉造勢活動」，屆時市警一分局將於活動現場四周道路執行交通管制，籲請民眾避開活動路段，參加活動民眾可多搭乘大眾交通工具。

活動會場道路封閉路段如下：東區平實一街、二街、三街、四街、七街、八街全段、平實五路、六路全段、後甲一路（小東路至平實路）、後甲二路（後甲三街至平實路）實施管制，禁止車輛進入；活動會場彈性管制路段為本市東區平實路（中華東路至裕永路），中華東路1段北向機車道（平實路至小東路）。

第一分局呼籲當日欲行經中華東路的用路人可行駛林森路為替代道路；欲行駛小東路往返市區民眾則建議改道裕農路與東門路，與會民眾可將車輛停放於南紡購物中心、平實公園地下停車場，瑞吉街停車場、東光凱旋路口停車場等處，再歩行至活動會場。

因應活動產生之車潮，市警一分局已訂定交通疏導計畫將針對會場周遭中華東路、小東路、裕永路等路段及各重要路口，派遣員警及義交加強交通疏導管制，避免道路壅塞，請用路人配合遵守交通號誌及現場員警指揮，並多加利用周遭替代道路行駛，以維護參加活動民眾安全及用路人行車順暢。

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