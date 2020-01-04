藍營批蔡英文庇護香港「暴力份子」　林鶴明反嗆前後矛盾：過去聲援今稱暴徒





▲文傳會主委程美華。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立委林靜儀接受外媒專訪時一席「支持統一就是叛國」的說法引發爭議，國民黨發出聲明強烈批評，還要求「蔡英文政府應該說明到底已經庇護多少反送中暴力份子來台？」對其做出何種政治承諾？以及這些暴力份子還是不是香港人？還是來台灣當難民？對此，蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明批評，國民黨先前稱要聲援香港，如今又說對方是暴徒，前後矛盾，不知道要表達什麼。

林靜儀日前接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，引發爭議，事後她在臉書為用詞不夠精確道歉，並辭去蔡英文競選辦公室發言人一職。

面對藍營質疑林靜儀說法，林鶴明回應，總統臉書已經重申立場，林靜儀接受國際媒體採訪不當表達造成誤會，已經主動辭去發言人一職。蔡總統今天也在臉書重申3點立場，強調民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同政治立場視為叛國；同時在總統大選辯論時已說明，台灣的國名是中華民國，主權在2300萬人手上，沒有更改國號的問題；而總統做為中華民國總統的責任，最重要的就是要維護台灣人民的生活方式及國家主權。

至於國民黨對反送中的批評，林鶴明質疑，「我想這幾天不分朝野黨派，都暫停選舉活動，希望政府全心投入黑鷹直升機救難及善後工作；對於國民黨昨天的發言，不知道他們要講的東西是什麼？第一，現在政府全力救災，第二，國民黨過去聲援香港，昨天又說他們是暴徒，不知道他們前後矛盾的立場，是要傳達什麼問題？」