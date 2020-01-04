無法參加韓國瑜洪秀柱聯合造勢　「沒接到電話」王金平這麼說

▲媒體詢問王金平關於洪秀柱電話邀約一事，高雄聯合醫院院長張宏泰（左）忙插話 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

國民黨台南立委候選人洪秀柱親自打電話邀約前立法院長王金平一同在4日下午到台南造勢，不排除有機會跟韓國瑜同台，媒體問到此事，王金平才表示：「有打電話，但是我沒有接到」，正當媒體繼續要追問，但是高雄市立聯合醫院院長張宏泰忙插話：「原來我拿ＳＮＱ的獎座的時候，是王院長親自頒給我...」，似乎忙著要跟大家展示他跟王金平的好交情。

王金平對於洪秀柱親自打電話邀約一事，王金平表示的確有打電話，但是本人沒有接到。正當記者要追問的時候，在旁邊陪伴的高雄市立聯合醫院院長張宏泰插話，把話題轉開：「我說王院長你一定要來，來幫我加持，王院長就一口答應了，所以他今天任何困難他都會排除，今天他會準時到這邊來。他是我們台灣大健康產業的領導的人」。隨即王金平接話認同張宏泰的話。

▲王金平4日一早就赴高雄聯合醫院院長張宏泰邀約。（圖／地方中心翻攝）

不過媒體還是不死心，繼續追問，王金平肯定表示4日下午並不會出席洪秀柱在台南歸仁的造勢大會，自己另有行程。至於會不會在高雄或是在未來幾天內跟韓國瑜見面，王金平說：「看起來也沒有耶，我的行程也排滿滿的。都是為委員輔選」。