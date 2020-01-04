「不同立場還是可以團結」　林鶴明：蔡英文的責任是維護國家主權

▲林鶴明（左一）、廖泰翔。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，她事後在臉書為用詞不夠精確道歉並辭去發言人一職。蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明4日受訪時強調，總統的立場很清楚，不會把不同立場當成是叛國。

蔡英文4日在臉書表示，林靜儀的專訪內容因錯誤表達引起誤會，她想藉此以3點重申一直以來的明確態度，包括從來不把不同政治主張視為叛國，即使立場不同還是可以團結，而擔任總統的責任就是維護國家主權。

林鶴明表示，前幾天因為空軍發生重大傷亡，競總這邊主動宣布暫停選舉活動三天，讓蔡英文可以全力投入。蔡英文這幾天探視傷兵跟殉職將士家屬，不斷走訪軍事基地、穩定軍心和民心，確保台海穩定，這個時間不分朝野應該一致支持國軍、支持政府盡快完成後續善後工作。

林鶴明提到，關於林靜儀發言，蔡英文在總統臉書重申立場，林靜儀接受國際媒體採訪不當表達造成誤會已經主動辭去發言人一職。他強調，蔡英文立場有三點，第一，民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同政治立場視為叛國；第二，總統大選辯論強調，台灣的國名是中華民國，主權在兩千三百萬人手上，沒有更改國號的問題；第三，總統做為中華民國總統的責任，最重要的是要維護台灣人民的生活方式及國家主權。