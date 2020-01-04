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唐湘龍主張華統嗆：國軍不如網軍！　「二分法評墜機」網戰翻

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▲▼丁守中凱道萬人造勢活動,唐湘龍。（圖／記者李毓康攝）

▲唐湘龍將軍人墜機身亡事件和年改刪減退休俸政策相提並論。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

國軍UH-60M黑鷹直升機失事事件，造成參謀總長沈一鳴等8人喪生；舉國哀悼之際，人稱「藍軍教父」的唐湘龍則撰文抨擊民進黨對軍人態度差勁，「國軍，不如網軍。」唐湘龍近日的發言引發網友諸多不滿，許多人紛紛留言，「不意外，水準超低的」、「挑起仇恨啊」、「還是在為選舉」。

唐湘龍在《今日新聞NOWnews》的《名家論壇》撰文，開頭寫下和趙少康論調相同的「小英站街頭，黑鷹摔山頭」，並稱自己雖然沒打過戰，但從小在眷村長大，但對軍人待遇感到不值。

唐湘龍自稱在同輩裡遇到過許多個「沈一鳴」，全都不辱父命，「前仆後繼，投身軍旅。」他簡單地將軍人歸類成「沈一鳴們」，和執政黨「蔡英文們」二分對比，並說蔡英文們站在街頭時，沈一鳴們卻死在台灣山頭，「對我這種『國家記憶』的世代來說，這是何等無言？」

主張「華統」的唐湘龍，要求每個中華民國國軍都應該要是華統派，而且民主、統一缺一不可。他再說民進黨年金改革，讓軍人晚年生活沒品質，網軍卻吃香喝辣，而自己為軍人抱屈，卻被曲解成冷血、嗜血，「講白了，一句話：國軍，不如網軍。」

網友對唐湘龍的言論早有諸多不滿，認為他在此時此刻，將一起令人遺憾的國軍意外，操作成執政黨冷血對待國軍，根本是消費亡者，最終仍是為了即將到來的選舉挑起仇恨對立，棄團結於不顧，「選舉選到瘋狂的，不意外」、「水準有夠低」、「你這樣對台灣人的團結有幫助嗎」、「挑起仇恨啊」。

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