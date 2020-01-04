「一路好走！」民眾落淚排隊弔唁黑鷹殉職將士　吳怡農低調致意

▲黑鷹殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。4日一早九點，現場才剛開放就有許多民眾前來排隊致意，不少人落淚，海軍陸戰隊出身的吳怡農也面色嚴肅，現場氣氛莊嚴哀戚。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動預計4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

蔡英文在點燈儀式致詞時表示，這裡是為了這一次事故裡面因公殉職的八位將士所設的一個追思會，想來對殉職將士表達感謝的民眾，有一個地方可以來獻花、可以來致敬。在未來兩天 ，對這幾位為國殉職的將士想表達謝意的民眾，都可以來這個地點表達他們的心意。

蔡英文說，沈一鳴總長的犧牲跟殉職，讓大家非常非常不捨，對於這一次不幸殉職的將士，除了不捨還充滿謝意與敬意，「我要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。」

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。其中，民進黨立委候選人吳怡農也低調現身，他婉拒受訪僅表示自己是私人前來致意。

▼殉職將士台北賓館追思會，吳怡農低調致意。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼殉職將士台北賓館追思會，民眾落淚致意。（圖／記者蔣婕妤攝）