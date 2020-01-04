擊殺伊朗將領「為護上百美人民安全」　蓬佩奧：多條情報評估後必須做！

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普3日下令以無人機空襲巴格達機場，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），導致美伊關係升溫。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美軍之所以採取行動，是因為蘇萊曼尼生前正在計畫將對美國公民有生命威脅。

根據《CNN》報導，空襲後不僅蘇萊曼尼身亡，連帶伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也遭到擊殺。蓬佩奧接受專訪時提到，蘇萊曼尼正在這地區計畫大規模行動，恐怕會上至少數十名至百名美國人陷入風險。

▲蘇萊曼尼遭到擊殺，讓中東局勢升溫。

蓬佩奧指出，這次的空襲行動是經過智囊團，以多條情報作為基礎的評估過後才確定行動，更花了一整天打電話給各國官員討論此次空襲行動。在空襲後，伊朗最高領袖哈米尼隨即表示，將會狠狠報復。伊朗外長則抨擊，美國的行為根本就是國際恐怖主義行為。

接到蓬佩奧電話的官員包括中國中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪、阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）、巴基斯坦陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa），還有英國、德國、俄羅斯外交部長，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲兼三軍副統帥穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）。

蓬佩奧也表示，相當感謝沙烏地阿拉伯的支持，認同伊斯蘭革命衛隊帶來的長期威脅，才得以讓雙方成為盟友。

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