擊殺伊朗「靈魂人物」蘇萊曼尼　川普電視演說：是為了停止戰爭！

▲川普在空襲巴格達機場後發表談話。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前雖看似達成自己的政見「讓美國大兵回家」，但撤兵未滿半年，位於巴格達的美國大使館再度受到抗議群眾攻擊，美國與伊朗問題再度浮現。巴格達時間3日美國以無人機空襲巴格達國際機場，擊斃伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）讓美伊關係升溫到最高峰。

根據《BBC》報導，在下令空襲巴格達國際機場後，川普美東時間3日發表電視演說，提到遭到美軍擊殺的伊朗革命衛隊特種部隊指揮官蘇萊曼尼等同於恐怖份子，甚至已經規劃要傷害美軍、駐地人員的性命計畫，因此這項空襲是為了數百名美國人、士兵的死負責，殺了蘇萊曼尼是為了要停止戰爭，而不是發動戰爭。

▲空襲後的殘骸。

空襲發生後，伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）表示，這些搗蛋的襲擊就是對伊拉克的蓄意侵犯、國家尊嚴的攻擊。而在這場空襲中，除了蘇萊曼尼身亡外，親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也一併遭到擊殺。

川普表示，蘇萊曼尼已經讓許多無辜的人死亡，他正在策劃對美國外交官員及軍事人員發動迫在眉睫、險惡的襲擊，因此選擇空襲擊殺，「美國這麼做並非打算推翻伊朗政權，而是要伊朗為自己破壞中東秩序的行為付出代價，美國也已經準備好採取必要行動」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲後也在推特上表示，「將會狠狠報復」。伊朗外交部長薩里夫（Mohammad Javad Zarif）則表示，伊朗會在國際採取法律措施，要美國承擔責任，「美國的舉動根本就是國際恐怖主義行為，讓中東局勢升溫」。據悉，美國國務員已經發布消息，希望在伊拉克的美國人可以迅速離開。

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