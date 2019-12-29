他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」警消破門…秒龜縮遭逮！

▲越南醫院突然起火，竟是男子想要性侵護理師。（圖／翻攝自24h.com.vn下同）

記者陳亭伃／綜合報導

受傷到醫院求助，對於醫療人員就該有基本尊重。越南義安日前發生一起醫院火警意外，當時平靜的醫院突然竄出火舌，醫護人員隨即啟動緊急撤離，將病患陸續送出醫院，直到消防隊進入疑似起火點時，竟發現一名男病患正在性侵一名女護理師，當場將其逮捕。

根據《24h.com.vn》報導，31歲的阮姓男子26日因為車禍腳傷住院，在住院休養期間，看到院內的女性護理人員相當漂亮，竟出現齷齪的歹念。案發當晚，阮姓男子拿了酒精之後，在廁所點火，醫院的火警鈴立刻大響，醫護人員也緊急將院內的病患陸續疏散出去。

▲越南醫院傳出火警。

然而阮男當下並未逃離，直到警消到場之後，找到疑似的起火點，沒想到一進門就撞見阮男正在非禮一名女護理師。據悉，阮男趁著大家疏散時，刻意留在房間內，果然不久之後一名護理師到房間檢查，立刻遭到阮男壓制在床上性侵。

火災當下因為醫院相當混亂，並沒有聽到護理師的求救，所幸消防隊員進入搶後，發現阮男正在性侵護理師，立刻將其逮捕。警方表示，阮男將被以「縱火」與「妨害性自主」等罪移送，所幸火警也沒有造成病患受傷，而遭到非禮的護理師也被安排休假。