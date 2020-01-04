4導彈炸翻車隊…伊朗少將遭狙殺畫面曝光！僅剩左手「紅寶石戒」認身分

▲蘇萊曼尼遭美軍襲擊死亡的畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）3日凌晨在巴格達國際機場遭到美軍空襲死亡。如今，美軍無人機轟炸的現場畫面曝光，一架MQ-9收割者無人機（MQ-9 Reaper drone）無擊中蘇萊曼尼的車隊，一瞬間火光四射。

伊拉克電視台《Ahad TV》在推特上公布了11秒的影片，當時蘇雷曼尼從敘利亞抵達巴格達機場後，與其他幾名官員、民兵一同搭車離開，不料美軍的無人機早已準備待續，4枚導彈準確飛往機場的停車場，轟炸正要起步離開的車隊，造成蘇萊曼尼及其他7人死亡。

لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020

該段影片也被放上字幕，「美國殘酷侵略，兩名領袖蘇萊曼尼及穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）被暗殺的時刻」。報導指出，蘇雷曼尼被炸成碎片，只能靠左手斷肢的紅寶石戒指確認蘇雷曼尼的身分。

不過外界質疑，穆罕迪斯左右也戴著紅寶石戒指，因此不認為左手是蘇雷曼尼的。對此，美國國防部宣稱，是因為蘇雷曼尼積極制定計劃要攻擊美國外交官及伊拉克。但伊朗宣言，會進行嚴厲的報復行動。

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