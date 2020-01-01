　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」　「搖柱起手勢」驚呆家長…激吻達陣瞬間慘遭上銬！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲沙灘出現大人壞壞畫面，驚呆家長。（圖／翻攝自Hull live）

▲沙灘出現大人壞壞畫面，驚呆家長。（圖／翻攝自Hull live）

記者陳亭伃／綜合報導

海邊是不少家庭、情侶娛樂約會的聖地，因為戶外、開放可以所做的活動也相當多。然而日前英國亨伯賽德的海邊，原本是一個晴朗好天氣，許多家庭也都帶著孩子出遊，沒想到卻出一對男女突然在沙灘上脫下自己的褲子，當女子開始蹲下疑似準備做不雅動作時，立刻遭到警方逮捕。

根據英國《鏡報》報導，根據目擊者指出，這對男女原本在海邊散步，女子突然拿出瓶子裝了點海水，接著回到男方身邊，男方也開始脫下自己的褲子。這時在一旁戲水的家庭，立刻將自己孩子帶離、遮住眼睛，深怕這對男女在光天化日下準備做愛做的事情。

一名男子表示，「這真的令人相當震驚，周圍幾乎都是家庭，很多人看到這幕立刻拿起手機，我轉向我的妻子問『你有看到嗎？』我們都無法相信竟有人會在公開場合做出這種事情」。然而就在男方脫下褲子之後，女方也跟著脫下牛仔褲，開始激烈擁吻。

就在準備衝刺進入全壘打階段時，警方終於到場立即將兩人逮捕。經過警方調查，這對男女因為喝酒過多，因此做出脫序的行為，兩人被指控妨礙風化、暴露罪。警方表示，公共場合還是希望成年人可以保持理智，不要做出脫序的行為，我們並不會容忍。

ET快訊
人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹！經紀公司首回應「2人關係」
元旦繼續冷！「北中南東」今晚最低溫出爐
醉妹沙灘脫男友褲「搖柱起手勢」嚇壞家長　激吻達陣瞬間慘遭上銬
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

她登山邊玩手機　分心踩空「狂滾20層樓高懸崖」臨死前狂哭叫…竟救自己一命

從老佛爺到高以翔…2019年「10個台灣人絕對知道」的殞落明星名人！

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」警消破門…秒龜縮遭逮！

多圖／「世界跨年煙火一次看」　紐約時代廣場噴超美火花…觀眾浪漫熱吻

日產前董座躲樂器箱逃黎巴嫩！　日方「看新聞才知」超錯愕

雪地有裂縫！加拿大雪崩2死「16歲少年奇蹟獨活」逃命細節曝光

父母離婚遭到處宣傳！小5女童「狂刺10刀」殺友報仇　殘忍手段點燃眾怒

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」　「搖柱起手勢」驚呆家長…激吻達陣瞬間慘遭上銬！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

日產前董座躲樂器箱逃黎巴嫩！　日方「看新聞才知」超錯愕

雪地有裂縫！加拿大雪崩2死「16歲少年奇蹟獨活」逃命細節曝光

父母離婚遭到處宣傳！小5女童「狂刺10刀」殺友報仇　殘忍手段點燃眾怒

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」　「搖柱起手勢」驚呆家長…激吻達陣瞬間慘遭上銬！

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

車禍喪父喪母！2歲弟聖誕節失落呆坐墓前直喊「媽媽」…惹3千網友鼻酸

美中首階段協議有「重大漏洞」！　華郵點名北京拒絕結構性改革

8船員遭武裝分子劫走　希臘油輪「快樂夫人」喀麥隆遇襲

桃色洩密案連環爆！印度禁海軍使用臉書、帶手機到基地

法名廚米其林餐廳被降星怒提告　法院：不用解釋原因

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈！網友：我要哭了～

直播主之亂後…連千毅想回家過年「很拚」　小弟卸責、老闆切割看盡冷暖　

好好先生性格大變！他失眠口渴又脹氣...中醫2招降伏爆跳男

元旦起8縣市百貨「內用禁供免洗餐具」　 首日稽查新北開出2罰單

中日會長盃／先發表現好　新明潘詳淯獲前樂天教練讚賞

尤文圖斯希望延長C羅合約至2023年　屆時已38歲　　

摩鐵激戰被抓包…人夫贈妻房產變「證人」　絕情拋小三淪被告　

52公斤馬桶從天降「下方督工慘骨折」　索賠2100萬…2原因讓他求償失敗　　

全網狂刷元旦情侶！俊秀、HANI四年後又登D社首頁　網爆「戀情未曝光」五大原因

柱柱姐與馬英九　參拜關帝廳角頭廟之一「林聖宮」祈福

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」激吻達陣瞬間秒被上銬

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

即／紐約時報廣場水晶球降落迎2020

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

找到兒子骨灰　竊賊向她哭著道歉

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

「世界跨年煙火一次看」花火劃天際美哭

車禍喪父喪母　2歲弟呆坐墓前

川普：將簽美中第一階段貿易協議

挖出150年老酒　專家一喝秒變臉

北韓華麗迎2020　萬人HIGH翻平壤

更多熱門

相關新聞

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

現代人在壓抑的都市生活下，在周末假期放鬆都會選擇親近大自然，不論是踏青或是露營都是不錯的選擇，然而近日有泰國網友就在國內旅遊時，到了知名景點「Phu Foi Lom」欣賞冬季夜晚的大自然美景，卻意外發現附近一個帳篷，因為沒有關燈，透出令人害羞的光景，只見帳篷不斷左右搖晃，被網友拍照放上網後，還特別提醒「千萬要記得關燈啊！」

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

阿金被人「窯烤」鼻子沾滿花生粉

阿金被人「窯烤」鼻子沾滿花生粉

海灘目擊情侶求婚　她拍下絕美照

海灘目擊情侶求婚　她拍下絕美照

關鍵字：

沙灘激情男女家庭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

一洗澡就炸出蠕動黑蛆！　網揭真面目：牠的幼蟲

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面