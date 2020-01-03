　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨轟黑鷹墜機「連總長生死都搞不清楚」　宋楚瑜今肯定蔡英文危機處理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲親民黨主席宋楚瑜弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜弔唁黑鷹失事罹難者。（資料照／記者林敬旻攝，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

黑鷹直升機失事，在機上的參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。親民黨總統候選人宋楚瑜2日受訪砲轟，「墜機跟迫降難道是一回事嗎？」、「連一個總長的下落跟生死都搞不清楚」，並呼籲總統蔡英文第一時間應坐鎮衡山指揮所穩定軍心。不過，宋楚瑜3日受訪時表示，自己是以「老師父」提出建言，不是批評、是善意的提醒，並肯定蔡英文對黑鷹墜機的危機處理。

對於黑鷹墜機國防部第一時間宣稱是「迫降」，宋楚瑜2日晚間受訪砲轟，「誰給迫降訊息，墜機跟迫降難道是一回事嗎？我們把生命交給政府，結果連一個總長的下落跟生死都搞不清楚。」

對此，宋楚瑜3日受訪表示，是以「老師父」提出建言，不是批評、是善意的提醒，並說自己是台灣少有國防、外交、軍事都有參與過的人。他認為，沈一鳴失聯的2、3小時，資訊卻混亂不明，這時軍方應向社會大眾說清楚，目前到底發生什麼事，以安定民心。

宋楚瑜重申，參謀總長是最重要的指揮官，如果行蹤不明，「最高統帥應盡快進到衡山指揮所」但也肯定蔡英文今天召開國防軍事會談、指示國防軍事單位降半旗，及由副參謀長代理參謀總長的危機處理，「墜機原因、沈一鳴失聯的資訊為何2、3小時後才知道，這些要好好檢討和了解。」

宋楚瑜昨日對此事表達看法，第一，第一時刻三軍統帥總統，應停止選舉活動，返回指揮所指揮，因為憲法規定最高指揮是三軍統帥、最高元首，當時第一時間的消息是說失蹤，他認為應有一位把舵的人讓大家安心，因此他善意提醒，總統應趕到指揮所瞭解狀況。

宋楚瑜說，第二，這是單一的直升機事件，大家去關心，行政院願意去配合他給予肯定，但是發言系統必須由軍令系統，從來沒有聽過修法之後行政院長可以代行總統職權，可以指揮三軍，「可能他們要重新去修修我們的法律，我沒有意思要跟他們爭辯，而是要尊重總統職權，這是非常重要的事情。」

▲親民黨主席宋楚瑜弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

蔡英文裁示追晉沈一鳴一級上將　頒授青天白日勳章
黑鷹5生還者「最新情況」曝！陳映竹轉加護「觀察腿部傷勢」
黑鷹直升機「黑盒子」找到了　國防部：已送運安會進行資料判讀

更多相關新聞...

蔡英文國防軍事會談交付「3個確保」　事故調查進行中籲不要臆測
蔡英文舉行「國防軍事會談」　為8殉職將士默哀1分鐘
黑鷹墜毀8死關鍵「黑盒子」解讀　運安會：若軍方委託最快1天可完成

ET快訊
東森幣發行54億成「幣王」　王令麟：營收創5年來新高
網友敲碗成功！　「阿信」甜PO照…爽喊：終於在一起了
黑鷹墜毀「網友洗版101」拜託：替他們祈福好嗎　101真的辦
蔡依林世紀同台「超大咖天后」！　全場掉下巴爆尖叫
2019年流量與業績超亮眼　ETtoday年終獎金「新媒體第
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選戰剩8天「韓國瑜有逆轉跡象」　趙少康曝這150萬人是勝選關鍵

黑鷹「黑盒子」送運安會　最快4日上午解讀完成

卡神楊蕙如「1張發票請2次款」？　易始公司喊告柯文哲、王鴻薇

昨轟黑鷹墜機「連總長生死都搞不清楚」　宋楚瑜今肯定蔡英文危機處理

墜毀現場尋獲「三星公事包」　疑裝有沈一鳴手機、加菜金紅包

軍人泰山崩於前色不變！曹進平走進急診室　還向記者彎腰道謝

快訊／鼻酸！沈一鳴家屬悲傷淚崩　蔡英文不捨上前擁抱

快訊／點燈追思殉職將士！蔡英文不捨：代表國家跟他們說聲謝謝

黑鷹殉職將士英靈暫厝懷德廳　家屬不捨死別...哀痛見最後一面

趙正宇諷刺對手電桿上猛打廣告　陳學聖反批選舉公報暗夾傳單

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

馬麻結婚「丟扇離開」阿金緊緊跟隨 叼扇目送禮車面露不捨：要幸福喔！

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

選戰剩8天「韓國瑜有逆轉跡象」　趙少康曝這150萬人是勝選關鍵

黑鷹「黑盒子」送運安會　最快4日上午解讀完成

卡神楊蕙如「1張發票請2次款」？　易始公司喊告柯文哲、王鴻薇

昨轟黑鷹墜機「連總長生死都搞不清楚」　宋楚瑜今肯定蔡英文危機處理

墜毀現場尋獲「三星公事包」　疑裝有沈一鳴手機、加菜金紅包

軍人泰山崩於前色不變！曹進平走進急診室　還向記者彎腰道謝

快訊／鼻酸！沈一鳴家屬悲傷淚崩　蔡英文不捨上前擁抱

快訊／點燈追思殉職將士！蔡英文不捨：代表國家跟他們說聲謝謝

黑鷹殉職將士英靈暫厝懷德廳　家屬不捨死別...哀痛見最後一面

趙正宇諷刺對手電桿上猛打廣告　陳學聖反批選舉公報暗夾傳單

剖腹產妹妹照樣鬆！醫揭「拳頭→大西瓜」撐壞過程...凱格爾能救

調皮貓跳神桌搗蛋…高冷阿公「公主抱」逮捕　開口問訊嚇傻媽

ABL／蔡文誠說溜嘴　張宗憲獲冠軍戒早知有驚喜影片

選戰剩8天「韓國瑜有逆轉跡象」　趙少康曝這150萬人是勝選關鍵

一轉頭老虎用纖細美聲在唱歌！李星民《明明會說話》遭狼犬口水嚇翻

高華柱46年前經歷直升機失事　「腿骨戳胸前」忍痛攔車救司令于豪章

最幼齒女神「小羋月」上5年級了！　嬰兒肥消失變少女…瓜子臉飄仙氣

《橋牌社》大漠計畫訪沈一鳴　放映會播錄影畫面全場默哀一分鐘

蔡依林首曝舞台上「內心真實OS」：要非常賣力才能忍住不笑！

ABL／賈西亞超霸氣關鍵火鍋　許晉哲讚：貨真價實MVP

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

曹進平比讚被酸爆　網平反：軍方慣性動作

快訊／蔡英文裁示追晉沈一鳴一級上將

黑鷹空難倖存中將　「全身泥濘」冷靜指揮

陳水扁11：30北檢提告馬英九、韓國瑜

王惠美悼黑鷹墜機：更遺憾是年改

王炳忠談黑鷹是「蔡英文的逃亡工具」

黑鷹罹難者夾變形機艙　特搜奮力救出

勇敢到讓人心疼！2將官帶傷挺直腰桿走進急診室

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

他曝黑鷹最後畫面　消防局說話了

更多熱門

相關新聞

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北市烏來山區迫降墜毀，造成8死5傷的事故，參謀總長沈一鳴等人不幸殉職。搜救隊經過尋找後，3日在墜毀現場發現一口「三星公事包」，疑似是沈一鳴的隨身包包，裡面疑似裝有加菜金、加密手機及隨身筆記等物品，事發當下這口公事包疑似由侍從官黃聖航保管。

黑鷹將士英靈暫厝懷德廳　家屬哀痛見最後一面

黑鷹將士英靈暫厝懷德廳　家屬哀痛見最後一面

黑鷹失事　新黨：應該向美國索賠

黑鷹失事　新黨：應該向美國索賠

罹難者均坐前排　專家研判遭撞擊

罹難者均坐前排　專家研判遭撞擊

黑鷹事件台東藍綠選將交鋒

黑鷹事件台東藍綠選將交鋒

關鍵字：

2020大選蔡英文2020大選宋楚瑜黑鷹

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

張國煒：為何將領全坐同架直升機

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

即／台中拖板車+貨車翻覆　1男1女命危搶救中

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

小彬彬欠債800萬「4個月暴瘦21kg」！　日夜酗酒中毒…兒子氣炸翻臉

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面