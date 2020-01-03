昨轟黑鷹墜機「連總長生死都搞不清楚」　宋楚瑜今肯定蔡英文危機處理

▲親民黨主席宋楚瑜弔唁黑鷹失事罹難者。（資料照／記者林敬旻攝，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

黑鷹直升機失事，在機上的參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。親民黨總統候選人宋楚瑜2日受訪砲轟，「墜機跟迫降難道是一回事嗎？」、「連一個總長的下落跟生死都搞不清楚」，並呼籲總統蔡英文第一時間應坐鎮衡山指揮所穩定軍心。不過，宋楚瑜3日受訪時表示，自己是以「老師父」提出建言，不是批評、是善意的提醒，並肯定蔡英文對黑鷹墜機的危機處理。

對於黑鷹墜機國防部第一時間宣稱是「迫降」，宋楚瑜2日晚間受訪砲轟，「誰給迫降訊息，墜機跟迫降難道是一回事嗎？我們把生命交給政府，結果連一個總長的下落跟生死都搞不清楚。」

對此，宋楚瑜3日受訪表示，是以「老師父」提出建言，不是批評、是善意的提醒，並說自己是台灣少有國防、外交、軍事都有參與過的人。他認為，沈一鳴失聯的2、3小時，資訊卻混亂不明，這時軍方應向社會大眾說清楚，目前到底發生什麼事，以安定民心。

宋楚瑜重申，參謀總長是最重要的指揮官，如果行蹤不明，「最高統帥應盡快進到衡山指揮所」但也肯定蔡英文今天召開國防軍事會談、指示國防軍事單位降半旗，及由副參謀長代理參謀總長的危機處理，「墜機原因、沈一鳴失聯的資訊為何2、3小時後才知道，這些要好好檢討和了解。」

宋楚瑜昨日對此事表達看法，第一，第一時刻三軍統帥總統，應停止選舉活動，返回指揮所指揮，因為憲法規定最高指揮是三軍統帥、最高元首，當時第一時間的消息是說失蹤，他認為應有一位把舵的人讓大家安心，因此他善意提醒，總統應趕到指揮所瞭解狀況。

宋楚瑜說，第二，這是單一的直升機事件，大家去關心，行政院願意去配合他給予肯定，但是發言系統必須由軍令系統，從來沒有聽過修法之後行政院長可以代行總統職權，可以指揮三軍，「可能他們要重新去修修我們的法律，我沒有意思要跟他們爭辯，而是要尊重總統職權，這是非常重要的事情。」

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