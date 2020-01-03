曹進平病床上哭了！首度哽咽還原現場：大家第一時間都想救總長

▲曹進平還原事發現場，在病床上紅了眼眶。（合成圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

空軍一架黑鷹直升機2日發生迫降墜毀事故，造成8死5傷的憾事，生還的參謀本部通資次長中將曹進平當下立刻拿出哨子，不斷向搜救隊發出訊息，獲救後還立刻加入指揮工作，令人敬佩。曹進平事後躺在病床上還原事件，講到激動處甚至紅了眼眶，令人感到相當不捨。

曹進平獲救後全身泥濘，仍冷靜地向救難隊回報現場情況，受到救援後，還對鏡頭露齒比讚，歷經生死關頭後，走入急診室時仍挺直腰感，沒有透過旁人攙扶，更是令人敬佩他的軍人本色。目前曹進平住在普通病房中，臉上有擦傷、挫傷，生命跡象及活動力相當良好，正在接受觀察當中。

▼曹進平墜機生還，全身泥濘仍在冷靜指揮。（圖／ETtoday記者翻攝）



根據《自由時報》報導，曹進平向探視人員還原，直升機墜毀後，生還者只能透過受損的右側艙門爬出，離開破碎機艙，生還者離開機艙後，還能活動的人第一時間想到的都是同一件事，想要將總長搶救出來，但總長已經明顯失去呼吸心跳，加上機體嚴重破損，讓眾人只能待在原地等待救援。

曹進平回憶整起事故時，情緒漸漸激動，談到總長沈一鳴時，更是紅了眼眶，讓前往探視的人員感到相當不捨。

▼曹進平上救護車前，對著媒體鏡頭比讚。（圖／記者黃國霖攝）



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