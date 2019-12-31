　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後遭毆打不爽　艋舺街友持剪刀猛刺2人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）

▲趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／台北報導
台北市萬華區30日晚間9時許，艋舺公園一名街友酒醉後與人發生衝突，遭毆打後心生不滿，到附近商店買一把剪刀，朝打他的2人刺去，造成2人受傷被送醫急救。警方已將動手傷人的男子帶回派出所，以調查釐清事發原因。

據了解，約50歲的趙姓男子事發前酒後與人有口角糾紛，與呂姓男子（約70歲）、楊姓男子（約60歲）爆發肢體衝突，由於趙男曾被呂男、楊男欺壓，加上被打後一時氣不過，憤而去附近的商店買一把剪刀拆成兩半，作為武器朝對方刺去。

▲▼趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下斷裂的皮帶與剪刀握把。（圖／記者游宗樺攝）

警消於晚間9時5分獲報，派救護車到場發現2名因鬥毆受傷的病患，一人左大腿及右膝有穿刺傷，送往馬偕醫院救治、另一人則是左手及左大腿有穿刺傷，被送往台大醫院救治，2名傷患皆意識清楚，無生命危險。

附近民眾表示，傷人的趙男曾經有與人發生過糾紛的紀錄，看到事發時趙男先遭人毆打，之後一時氣憤下，到附近的商店購買剪刀再折返回現場，朝毆打他的2人刺去，其中一名男子傷勢較重，倒臥在地流出大量鮮血。

警方到場喝令趙男放下手上的剪刀，並將他戴上手銬帶回派出所，待他酒醒後製作筆錄，釐清衝突發生的細節，將依傷害罪偵辦。

▲▼趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）


►他奶奶的美麗小秘訣 

【更多新聞】
  ►租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死
►台南市安南清潔隊被爆違法處理事業廢棄物、賭博　環保局：依法查處

ET快訊
7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍「最冷12°C」　降雨熱區出爐
過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍
韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲用「這4字」回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公親變事主！房東調停感情糾紛　遭持剪攻擊反奪刀傷人

酒後遭毆打不爽　艋舺街友持剪刀猛刺2人

兒租福斯載媽出遊…中橫公路「天降100kg巨石」被砸中！差10公分被砸死

台南市安南清潔隊被爆違法處理事業廢棄物、賭博　環保局：依法查處

快訊／台北艋舺公園發生鬥毆事件　2男身上多處穿刺傷急救

竹科女酒後被撲倒　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了

2019倒數壞消息再一件！連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸直播

影／搶4萬現金、516張刮刮樂！他躲賓館狂刮...只中幾萬　警方4小時偵破

妻子不回家過夜　3寶爸衝她公司…驚見綠光真相「老闆只穿內褲」

影／台北收藏家「龜狂」工作室失火！哥吉拉模型全毀　至少損失200萬元

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

超潮住宿開箱！到遊覽車睡一晚洗澡、睡覺全包...爽看絕美星空

總統辯論會花絮！王定宇爆料　「韓國瑜疑在台上脫鞋搓腳」

公親變事主！房東調停感情糾紛　遭持剪攻擊反奪刀傷人

酒後遭毆打不爽　艋舺街友持剪刀猛刺2人

兒租福斯載媽出遊…中橫公路「天降100kg巨石」被砸中！差10公分被砸死

台南市安南清潔隊被爆違法處理事業廢棄物、賭博　環保局：依法查處

快訊／台北艋舺公園發生鬥毆事件　2男身上多處穿刺傷急救

竹科女酒後被撲倒　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了

2019倒數壞消息再一件！連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸直播

影／搶4萬現金、516張刮刮樂！他躲賓館狂刮...只中幾萬　警方4小時偵破

妻子不回家過夜　3寶爸衝她公司…驚見綠光真相「老闆只穿內褲」

影／台北收藏家「龜狂」工作室失火！哥吉拉模型全毀　至少損失200萬元

叫352元便當付1052元…外送員「沒鈔找」竟一去不回！台北女傻眼：被騙錢

公親變事主！房東調停感情糾紛　遭持剪攻擊反奪刀傷人

好市多推20周年購物袋！絕美「富士山浮世繪」價格曝光

荷蘭Ella 「湖水綠電眼+雪白美腿」仙氣勾人　網友暴動：想增產報國！

華航、長榮出手開選前「兩岸加班機」　1月10日上海回台二航班

酒後遭毆打不爽　艋舺街友持剪刀猛刺2人

小斑海豹「頭被排水口吸住」垂直掙扎　大量出血染紅水池亡

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年

好市多「神級甜點」殞落！她吃完狂嘆氣　網：改很久了

賺35K花15K租屋！女同事酸爆「妳真凱啊」　她背後理由掀網大筆戰

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

妻子不回家過夜　3寶爸衝公司見綠光

連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸

新竹賭盤數字曝光　他：政見辯論後更恐怖

已婚男吃2國中妹　分手竟外流私密照

前總經理被貶掃廁所！下班遭黑衣人恐嚇

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

收藏家龜狂工作室失火！200萬元哥吉拉模型全毀

被趕出家門！他7年後發現自己已死　奔法院：我要復活

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

更多熱門

相關新聞

陳水扁：陳幸妤被霸凌時有誰替她說話？

陳水扁：陳幸妤被霸凌時有誰替她說話？

2020總統大選倒數13天，國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見會上替夫人李佳芬、小姨子被黑抱屈！前總統陳水扁29日上午也在個人臉書上表示，自己看到媒體報導說PTT上一篇文指出，陳幸妤被黑最慘，他心痛質疑，自己家人遭霸凌時，有誰替他們說話？

下課坐座位聊天！12歲男被踢下體忍3天「黑腫流血」

下課坐座位聊天！12歲男被踢下體忍3天「黑腫流血」

南韓爆炸雞外送霸凌案引公憤

南韓爆炸雞外送霸凌案引公憤

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

廁所抽菸起口角！14歲國二生遭同學丟下4樓

廁所抽菸起口角！14歲國二生遭同學丟下4樓

關鍵字：

艋舺街友霸凌

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

電視播韓國瑜！小三生「嗨吐8字」長輩結屎臉

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

7縣市大雨！跨年夜12°C降雨熱區出爐

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面