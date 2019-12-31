酒後遭毆打不爽　艋舺街友持剪刀猛刺2人

▲趙男酒後不滿呂男、楊男長期欺負他，憤而持剪刀朝2人刺去。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區30日晚間9時許，艋舺公園一名街友酒醉後與人發生衝突，遭毆打後心生不滿，到附近商店買一把剪刀，朝打他的2人刺去，造成2人受傷被送醫急救。警方已將動手傷人的男子帶回派出所，以調查釐清事發原因。

據了解，約50歲的趙姓男子事發前酒後與人有口角糾紛，與呂姓男子（約70歲）、楊姓男子（約60歲）爆發肢體衝突，由於趙男曾被呂男、楊男欺壓，加上被打後一時氣不過，憤而去附近的商店買一把剪刀拆成兩半，作為武器朝對方刺去。

▲地面留下斷裂的皮帶與剪刀握把。（圖／記者游宗樺攝）

警消於晚間9時5分獲報，派救護車到場發現2名因鬥毆受傷的病患，一人左大腿及右膝有穿刺傷，送往馬偕醫院救治、另一人則是左手及左大腿有穿刺傷，被送往台大醫院救治，2名傷患皆意識清楚，無生命危險。

附近民眾表示，傷人的趙男曾經有與人發生過糾紛的紀錄，看到事發時趙男先遭人毆打，之後一時氣憤下，到附近的商店購買剪刀再折返回現場，朝毆打他的2人刺去，其中一名男子傷勢較重，倒臥在地流出大量鮮血。

警方到場喝令趙男放下手上的剪刀，並將他戴上手銬帶回派出所，待他酒醒後製作筆錄，釐清衝突發生的細節，將依傷害罪偵辦。

▲地面留下傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）



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