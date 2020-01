美軍空襲巴格達機場「炸死伊朗將軍」！民兵組織：7人喪生

▲伊朗少將蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)在空襲中喪生,消息已獲伊拉克官員證實。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

伊拉克「巴格達國際機場」(Baghdad International Airport)於3日凌晨遭遇空襲,民兵組織「人民動員」(Popular Mobilisation Forces)的2輛交通工具被摧毀,他們證實,5名成員因此死亡,另外2名「重要客人」也不幸喪生,並指責美軍發動攻擊。伊拉克電視台最新消息證實,伊朗少將蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)罹難。

《路透社》報導,伊拉克安全媒體小組(Security Media Cell)3日凌晨宣布,至少3枚喀秋莎火箭炮(Katyusha Rockets)墜落在巴格達機場的貨運大廳附近。民兵組織稍後證實,他們正在招待「重要客人」,一行人乘坐的2輛交通工具卻被擊中,但不願透露死者身分。

Reports - An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.



If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7