美軍空襲巴格達機場「炸死伊朗將軍」！民兵組織：7人喪生

▲伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在空襲中喪生，消息已獲伊拉克官員證實。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

伊拉克「巴格達國際機場」（Baghdad International Airport）於3日凌晨遭遇空襲，民兵組織「人民動員」（Popular Mobilisation Forces）的2輛交通工具被摧毀，他們證實，5名成員因此死亡，另外2名「重要客人」也不幸喪生，並指責美軍發動攻擊。伊拉克電視台最新消息證實，伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）罹難。

《路透社》報導，伊拉克安全媒體小組（Security Media Cell）3日凌晨宣布，至少3枚喀秋莎火箭炮（Katyusha Rockets）墜落在巴格達機場的貨運大廳附近。民兵組織稍後證實，他們正在招待「重要客人」，一行人乘坐的2輛交通工具卻被擊中，但不願透露死者身分。

Reports - An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.



If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7 — Charles Lister (@Charles_Lister) January 2, 2020

《半島電視台》指出，「人民動員」是受伊朗支持的民兵組織，內部人士透露，他們正在護送2名「重要客人」，交通工具卻被炸毀。目擊者表示，聽見警鈴大作與直升機盤旋的聲音。報導也指出，火箭炮據信是由美軍發射，且似乎是具有針對性的攻擊。

▲伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也被證實罹難。（圖／路透）



伊拉克電視台最新報導指出，3名官員3日證實，伊朗少將蘇萊曼尼，也就是菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官，在巴格達機場空襲中罹難，此外，「人民動員」的副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也不幸喪生。《美聯社》指出，上述2人的死亡可能成為中東情勢的轉捩點，伊朗與其盟友也許會針對以色列與美國展開報復。

蘇萊曼尼、穆罕迪斯喪命的消息披露以後，「人民動員」發言人阿薩迪（Ahmed al-Assadi）表示，美國和以色列軍隊要對此負責。一名匿名美國官員向《路透社》表示，空襲是針對2個位在巴格達且與伊朗有所關聯的目標，但不願透露更多細節。

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