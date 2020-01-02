左右派攜手合作！奧地利「人民黨＋綠黨」共組聯合政府

▲奧地利人民黨黨魁庫爾茨（左）與綠黨黨魁科勒（右）宣布，將共組聯合政府。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

奧地利保守派「人民黨」（ÖVP）黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）於1日宣布，將與左派「綠黨」（Greens）共同組成聯合政府，「成功且兩全其美地團結。」綠黨黨魁科勒（Werner Kogler）說，未來達成的共識可能比想像中還要多。據了解，這是綠黨第一次執政，立場不同的兩黨將如何合作，同時實踐理念、保持競選承諾，受到外界關注。

▲奧地利保守派人民黨黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）將續任總理。（圖／路透）

據了解，人民黨9月大選中取得勝利，經過數月談判以後，終於成功組閣。33歲的黨魁庫爾茨說，這是一個「優異的成果」，「我們成功且兩全其美地團結，同時保護邊境與氣候是有可能的。」綠黨領導人科勒認為，兩黨為了「奧地利的未來」組成政府，設法「搭起橋樑」，未來也「可能達成更多共識。」

▲綠黨黨魁科勒（Werner Kogler）表示，兩黨為了奧地利的未來搭起合作組閣。（圖／路透）



綜合BBC、《德國之聲》報導，庫爾茨將續任總理，科勒擔任副總理，但前者親商，對於移民議題採取強硬立場，後者倡導多元文化主義、氣候保護，兩人帶領的政黨如何在競選承諾、政黨理念原則與合作執政之間取得平衡，成為關注焦點。

據了解，詳細施政計畫將於2日公布，但庫爾茨與科勒已透露，將朝向提高環境稅，同時降低整體稅收的目標努力，同時達成兩黨政見。奧地利媒體《信使報》（Kurier）指出，這是綠黨第一次執政，面臨巨大「考驗」。

▲奧地利前副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）爆出「伊微沙門」醜聞，黯然下台。（圖／路透）

綜合外媒報導，右派自由黨（FPÖ）與人民黨2017年大選以後共組聯合政府，但時任黨魁、副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）被爆出「伊微沙門」（Ibiza-Gate），他涉嫌答應一名俄羅斯富商姪女，以政治獻金交換政府合約，在醜聞爆發後辭職，也導致聯合內閣垮台，提前大選。人民黨9月獲取超過38％選票，必須與其他政黨協商組閣。科勒當時指出，政府必須認真看待前屆右派政府的政策，為國家帶來了「根本性的變化」。

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