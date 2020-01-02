蘇巧慧衝「樹林迴龍」透早拜票　黃志雄市場掃街粉絲「國旗海」支持

▲蘇巧慧與羅致政元旦合體拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧直播畫面）



記者吳美依／綜合外電報導

2020年大選倒數9天，新北市第五選區立委持續努力催票，新的一年也持續跑行程。民進黨籍立委蘇巧慧1日與立委羅致政前往樹林保安市場掃街，2日和立委鄭運鵬、吳秉叡以及總統府秘書長陳菊在迴龍捷運站與鄉親問好，連續2天「透早」開始賣力競選。國民黨籍候選人黃志雄也馬不停蹄，1日就與新北市長侯友宜、立委陳學聖來到鶯歌與八德的市場拜票，熱情粉絲也出動「國旗海」支持，他表示，相信現在「所有努力都不會白費……是懶惰還是努力，時間都會給出結果。」

【蘇巧慧x羅致政】元旦掃街17贏！ 【蘇巧慧x羅致政】元旦掃街17贏！ 2020第一天，一早就開始衝了！我和 羅致政粉絲團 委員正在樹林保安市場和大家賀新年，歡迎你加入我們，和我們17行，17贏！ #1號蘇巧慧 #7號羅致政 #3號英德配 #14號民進黨 由蘇巧慧發佈於 2019年12月31日 星期二

蘇巧慧1日升旗結束以後，一大早就與羅致政就來到樹林，與保安市場的鄉親們恭賀新年快樂，沿途與民眾熱絡地打招呼，非常親切。競選團隊在直播時表示，兩位立委三年多以來，爭取了樹林萬大線、台65線浮洲匝道增設等政績，號次1號與7號合起來，就是「元旦掃街17贏」。

【直播】123會做事留國會連線 新年第一天上班上課，大家加油！ 由花媽 陳菊(花媽)領軍，我和 鄭運鵬、 吳秉叡、歐蜜．偉浪，我們正在迴龍捷運站1號出口和大家道早安，歡迎一起加入直播！ #1號蘇巧慧 #2號鄭運鵬 #3號吳秉叡 #3號英德配 #14號民進黨 由蘇巧慧發佈於 2020年1月1日 星期三

蘇巧會2日也與鄭運鵬、吳秉叡組成「 123會做事留國會連線」，一大早就來到迴龍捷運站的1號出口，與路過民眾熱情拜票，說早安，陳菊也再次來到選區力挺站台，讓她感動表示，「歡迎鄉親朋友來為我們加油鼓勵，讓會做事的立委，一起留國會！」

▲蘇巧慧（左3）、鄭運鵬（左2）、吳秉叡（右1）與陳菊（右2）來到迴龍捷運站拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲黃志雄（右）、侯友宜（中）、陳學聖（左）來到市場拜票，粉絲出動國旗海支持。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄1日在臉書上恭賀新年快樂，他表示，不論去到哪裡，只要聽見國歌，看見國旗，總會燃起愛國之心，「我們要為中華民國的發展而團結，我們更為生長在這個國家而感到無比驕傲……國旗就是最美的風景」，邀請大家「搖起手中的國旗，改變成就未來，2020讓我們的國家變得更好，地方變得更好。」

▲黃志雄在臉書上表示，相信微笑是一種人生態度，努力不會白費。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄1日也馬不停蹄，與陳學聖、侯友宜來到樹林與八德的交界區域，一起走進市場拜票，許多粉絲熱情出動「國旗海」揮舞力挺，現場充滿活潑與熱鬧的氣氛。他提到，每次掃街看到大家的笑容，都感覺到動力與快樂，也強調微笑是一種人生態度，「有人說決定一個人，靠的不是天，也不是運氣，而是堅持和付出，是不停的去做，重複的去做，更要用心去做……所有的努力都不會白費，當你付出多少時間和精力，都是在對未來的積累。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！