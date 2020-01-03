3美洲獅登山步道旁45米「大啖人類腐屍」遭擊斃！官員：異常行為

▲美國3隻美洲獅（Mountain Lion）食用人類腐爛遺體，被認為是異常行為，慘遭擊殺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國亞利桑那州警方12月31日來到皮馬峽谷步道（Pima Canyon Trail），意外發現3隻美洲獅圍繞著一具人類遺體，正在撕咬、吞食腐肉，於是趕緊封鎖現場，並在晚間擊殺了3隻野生動物。狩獵漁獲部（Game and Fish Department）於1日表示，根據研判，美洲獅並沒有殺害死者，但出現「食腐」的「異常行為」，且案發地點鄰近住家，距離登山步道僅有50碼（大約45公尺），因考量大眾安全，才會決定射殺。

NEW DETAILS: According to Arizona Game and Fish Department, the lions are not suspected of killing the victim.

https://t.co/FWJGyo9pEe — KVOA News 4 Tucson (@KVOA) January 1, 2020

CNN報導，皮馬郡（Pima County）警方來到圖森（Tucson）附近的皮馬峽谷步道進行調查，卻發現一具腐爛的人類遺體正被3隻美洲獅撕咬吞食，嚇得立即封鎖現場，關閉步道，並在晚間射殺現場的3隻動物。

▲當局指出，美洲獅通常不會食用腐肉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



根據當地電視台KGUN9，狩獵漁獲部發言人哈特（Mark Hart）表示，美洲獅沒有攻擊受害者，「牠們抵達現場時，遺體應該就已經在那裡了。」其區域主管維加（Raul Vega）指出，「美洲獅通常不是食腐動物（Scavengers），一隻美洲獅吃下人類的遺體是不正常的行為，未來更有可能攻擊人類。」

維加強調，案發地點距離登山步道只有50碼，這個距離已經可以看見附近住家，此外，美洲獅完全沒有表現出害怕人類的模樣。他認為，上述種種因素「對於大眾安全構成明顯且真實的威脅。」

據了解，警方與相關單位仍在釐清案發過程，死者將於本周接受驗屍，美洲獅的遺體也將被保存下來，作為調查期間可能需要的證據。

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