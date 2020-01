3美洲獅登山步道旁45米「大啖人類腐屍」遭擊斃！官員：異常行為

▲美國3隻美洲獅(Mountain Lion)食用人類腐爛遺體,被認為是異常行為,慘遭擊殺。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國亞利桑那州警方12月31日來到皮馬峽谷步道(Pima Canyon Trail),意外發現3隻美洲獅圍繞著一具人類遺體,正在撕咬、吞食腐肉,於是趕緊封鎖現場,並在晚間擊殺了3隻野生動物。狩獵漁獲部(Game and Fish Department)於1日表示,根據研判,美洲獅並沒有殺害死者,但出現「食腐」的「異常行為」,且案發地點鄰近住家,距離登山步道僅有50碼(大約45公尺),因考量大眾安全,才會決定射殺。

NEW DETAILS: According to Arizona Game and Fish Department, the lions are not suspected of killing the victim.

