CNN、BBC高度關注！「沈一鳴罹難」各大外媒頭版、快訊報導

▲參謀總長沈一鳴被證實在黑鷹直升機失事中罹難。（圖／記者湯興漢攝）



記者吳美依／綜合外電報導

我國國防部2日證實，一架黑鷹直升機迫降新北市烏來山區，導致8人死亡，5人生還，其中參謀總長沈一鳴不幸罹難。這起事件引發各大外媒關注，CNN以快訊推播與頭條的方式報導沈一鳴殉職以及黑鷹失事的消息，BBC、《美聯社》、《華盛頓郵報》、《南華早報》、《德國之聲》、《半島電視台》等各大外媒也將此新聞列在首頁，持續關注。

▲CNN高度關注黑鷹直升機迫降事件。（圖／翻攝CNN首頁）



CNN報導，台灣參謀總長沈一鳴（Shen Yi-ming）於2日出發前往例行的部隊視察，黑鷹直升機（Black Hawk Helicopter）起飛13分鐘以後突然從雷達上消失，失去聯繫，墜毀北部山區。文中提到，空軍司令熊厚基（Hsiung Hou-chi）在當天下午的記者會上證實，沈一鳴與機上其他7人確定罹難，另有5人生還。他指出，直升機的狀況「不理想」，但國防部已經成立工作小組調查失事原因。

▲BBC將台灣黑鷹直升機失事的消息放在頭條。（圖／翻攝BBC首頁）

BBC報導，黑鷹直升基在當地時間大約7時57分從松山空軍基地（Songshan Air Base）起飛，預計前往宜蘭縣東澳（Dong'ao）的軍事基地，於8時22分左右失去聯繫，事後迫降北部山區。

▲黑鷹直升機墜毀，搜救人員趕到現場救援。（圖／記者邱顯燁攝）



《華盛頓郵報》引述《美聯社》報導，國防部證實，台灣參謀總長沈一鳴與其他7名高級軍事將領罹難，5人存活。文中指出，沈一鳴預計從台北飛往東北部的城市宜蘭（Ilan），參加例行新年活動。《德國之聲》報導，熊厚基表示，目前仍不清楚失事原因，「搜救行動仍在持續當中，我們正在調查是環境因素或者機械因素。」

《南華早報》詳細列出死傷名單，也指出台灣參謀總長沈一鳴罹難，文內提到，台灣的國防部11時召開記者會表示，已經派出大約80名軍官與2架黑鷹前往迫降地點，但是搜救行動可能會受到地形阻礙。

俄國媒體《衛星通訊社》、《衛報》也紛紛關注黑鷹直升機失事。《半島電視台》引述我國國防部發言人史順文（Shih Shun-wen）的發言，稱這一架UH-60M黑鷹直升機在台北附近的山區墜毀。

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