政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

▲美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，最新郵件顯示，川普明確指示凍結烏克蘭援助。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普遭眾議院彈劾，送交參議院審判前卻陷入僵局至今，因民主黨要求傳喚新證人，卻被共和黨拒絕。根據最新釋出的電子郵件，「行政管理和預算局」副主任達菲（Michael Duffey）表示，總統明確指示凍結烏克蘭軍事援助款項。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）2日指出，這項文件對於參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）將是「毀滅性打擊」。

《國會山報》（The Hills）報導，美國國安政策、法律與人權論壇「公正安全」（Just Security）取得政府電子郵件，達菲向五角大廈的代理審計長表示，「美國總統（POTUS）給予明確指示扣留（援助款）。」

綜合《彭博社》、《衛報》報導，舒默2日聲明，「最新釋出、未經編輯的郵件，是針對參議院麥康諾的毀滅性打擊，進一步暴露川普政府官員嚴重擔憂，總統基於個人利益，決定切斷對烏克蘭援助的正當性與合法性」，他說，「美國人民應得到一場公正的審判，得知真相，而不是一個被操縱的過程，使得掩飾成為可能。」

▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（左）與總統川普（右）。（圖／路透）

據了解，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與情報委員會主席希夫（Adam Schiff）也強調，這些文件對於總統彈劾案非常重要，呼籲進行「公正」的參議院審判。

眾議院18日通過川普的彈劾條款，指控總統涉嫌濫用職權、妨礙國會調查，全案預計1月在參議院展開審判。民主黨要求傳喚4名熟悉烏克蘭事務的前任、現任白宮幕僚，卻被麥康諾拒絕。裴洛西堅持，在進行下一步以前，需要知道「參議院將會舉行什麼樣的審判」，否則拒絕提交文件

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