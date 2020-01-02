快訊／蔡英文宣布　國防軍事單位降半旗3天哀悼黑鷹殉職將官

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。總統蔡英文稍早下令降半旗3日，致上最深哀悼之意。

蔡英文2日下午趕赴宜蘭關切最新狀況。她視察後發表談話，「今天是讓我們感到非常悲傷的一天，好幾位優秀的將領在今天的事故裡面因公殉職。尤其是我們的沈一鳴總長是優秀盡責的將領，是大家愛戴的總長，他的離開對我們來講非常非常不捨、非常非常悲傷。」

蔡英文首先向所有罹難者家屬致上最深哀悼之意，並提出幾點指示。請國防部提供最大的協助跟支援，讓家屬可以得到照顧、罹難者可以安心離去；請嚴德發在救援工作告段落後，迅速展開調查工作，務必釐清事故原因。

蔡英文強調，現在最重要的是要求嚴部長，在這段時間必須維持軍心穩定，也確保所有國防軍事的穩健的運作，確保國家的安全跟穩定；最後，蔡英文下令，從明天開始，「所有的國防軍事單位下半旗三天，這是我們有史以來最高層級將領因公殉職，降旗三天表示哀悼。」





▲黑鷹失事救護車現場。（圖／記者游芳男攝）

蔡英文稍早透過臉書向國人表示，「稍早國軍直升機在北部山區迫降，第一時間我就接獲國防部長通知，並隨即在總統府內聽取簡報，人員的平安是第一要務，我指示各單位務必全力搜救，確保所有人員的安全。詳細情形，國防部很快會召開記者會和國人說明，請國人安心。」

蔡英文總統連任競選辦公室聲明，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

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