社會 社會焦點 保障人權

台中阿北騎車自摔送醫！出院沒錢搭車無人理　暖警出手護送

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲鄧翁騎車自摔，出院後沒錢回家。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市鄧姓老翁騎車不慎自摔，救護人員將他送醫治療，出院時因身上沒錢，步履蹣跚地在醫院附近向店家及住家、一戶一戶尋求幫助未果，最後只能無助坐在路邊。有熱心民眾見狀向警方報案，員警到場後將鄧翁載回事故現場牽車，再協助護送返家。

台中市大雅警分局表示，上週天氣寒冷，頭家派出所接獲民眾報案，稱慈濟醫院附近有1名男子沿途求助，員警到場後沒找到男子，經沿線巡視，才在路旁發現男子蹲坐路邊，不知所措。

警方查出61歲鄧翁當天清晨騎車出門，行經大新路時自摔，119獲報後將他送往慈濟醫院治療，但鄧翁出院後身上沒錢、也無交通工具回家，只能挨家挨戶求助。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方協助鄧翁回事故現場牽機車。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方透過口述資料及查詢確認身分後，耐心安撫情緒，並考量天氣寒冷，擔心他受風寒，決定先載往事故現場牽回機車，再護送返家，鄧翁對警方即時伸援深表感謝，頻頻致謝。

大雅警分局表示，年長者外出時應多留意自身安全與身體狀況，如遇突發狀況或需要協助，請勿獨自硬撐，可主動向周遭民眾或警方求助。家屬亦可多加關懷陪伴，協助長者做好外出準備，共同守護長者的平安。
 

01/08 全台詐欺最新數據

535 2 6904 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

海巡署中部分署洪姓女下士服役期間，因為BMI大於26不合格，竟3度利用盜刻的印章偽冒醫護人員，偷偷修改身高體重等數值，結果被依行使變造公文書罪嫌起訴。海巡署說，洪員已經被處3大過、撤職停用，移送司法機關。

