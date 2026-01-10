　
地方 地方焦點

與產業共構未來！謝國樑主持基隆第4次對談　擘劃發展新藍圖

▲謝國樑主持基隆第4次對談。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲凝聚共識拚未來！基隆第4次產業對談聚焦「共構願景、發展新藍圖」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（9日）召開「基隆市第四次產業聯合座談」，由市長謝國樑親自主持，邀集全市多位產業公協會代表出席。市府透過持續性的產業對談平台，與產業界面對面交流，並分享北五堵開發願景，從實務需求出發，共同勾勒基隆產業發展方向與未來布局，展現以對話凝聚共識、以行動擘劃願景的治理精神。

謝國樑表示，面對國際經貿情勢變動及產業環境快速轉型，城市競爭力的關鍵在於政府能否與產業站在同一陣線、即時回應需求。他強調，市府自建立產業溝通平台以來，已透過多次座談持續累積共識與成果，未來也將以「提升行政效率、排除投資障礙、強化產業韌性」為核心方向，結合中央資源與地方治理能量，陪伴產業穩健轉型，逐步打造更具前瞻性與競爭力的基隆產業環境。

此外，謝國樑也針對基隆捷運五堵SB18車站開發案向與會產業代表說明，指出市府計畫利用空中廊道串聯約25棟建築物，在設計階段就預先將建物與人行系統整合。為帶動產業升級，市府積極評估引進AI資料數據中心，希望透過強大算力支持，吸引科技服務業進駐；同時也表達對招攬輝達雲端夥伴（NVIDIA Cloud Partner, NCP）等國際大廠的意願，期盼藉此提升城市競爭力。

▲謝國樑主持基隆第4次對談。（圖／記者郭世賢翻攝）

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵指出，產業最需要的並非一次性的政策，而是穩定、可持續的溝通機制。他肯定基隆市政府透過產業對談平台，讓政策資訊能即時傳達，也讓企業的實際困境被理解與回應，有助加速行政流程、降低投資不確定性。魏雅庵表示，期待此平台持續深化，成為產業與政府共同研議政策、動態調整策略的重要基礎。

基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香及六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶亦分別表示，市府主動傾聽產業聲音，並透過跨局處協調協助企業解決設廠、用地及行政程序等問題，對提升產業信心與投資意願具有實質助益，期盼未來持續透過對話，共同推動基隆產業穩定成長。

基隆市產發處長蔡馥嚀補充，市府將依本次座談所彙整的產業建議，持續檢討並落實相關配套措施，並透過橫向整合府內資源，強化投資服務與行政支援能量。未來將以前瞻視角，結合產業實務與城市發展策略，與產業界攜手打造具韌性、具競爭力的基隆產業新願景。

►機車忘停哪竟出招謊報失竊　基隆父子「最貴尋車法」下場慘了

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

►基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

