黑鷹迫降！軍聞社女記者受困殘骸…勇敢發「求救訊息」回報失事座標

▲UH-60M黑鷹直升機迫降，圖為軍聞社女記者陳映竹資料照。（資料圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）

記者袁茵、黃巈禾、張乃文、陶本和、林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降至新北市烏來山區，原本傳出失聯的軍聞社女記者陳映竹已被尋獲，尚有3人搜尋中。軍聞社內部人士表示，第一個發出求救訊息的人是陳映竹，她約在10點多於LINE群組回報狀況，並且傳送座標回去幫助搜救。

軍方人士說，陳映竹10點多透過LINE群組向軍聞社回報狀況，當時陳映竹提到自己被困在直升機殘骸底下，軍聞社一度透過群組與陳映竹對話，還請她目視周邊長官的狀況；而陳映竹也在當下把座標傳回去幫助搜救，並稱有看到搜救人員的直升機在空中。

關於陳映竹的背景，她過去接受《中天新聞》專訪時表示，面試主管要求她去試試看攝影機的重量，讓陳映竹當場傻眼，心裡想說：這是玩真的嗎？」。陳映竹說，擔任記者初期時常沒對焦、畫面顏色不對，但後來她都一一克服，讓她順利成為軍聞社首位女新聞士，在許多採訪現場中成為一個「嬌」點。

黑鷹直升機13人名單：

正駕駛 葉建儀 中校（已獲救）

副駕駛 劉鎮富 上尉（已獲救）

機工長 許鴻彬 士官長（已獲救）

參謀總長 沈一鳴上將（尚未獲救）

參謀 黃聖航 少校（已獲救）

總士督長 韓正宏 士官長（已獲救）

情次室助次 洪鴻鈞 少將（尚未獲救）

作計室處長 劉孝堂少將（已獲救）

後次室次長 黃佑民中將（已獲救）

通次室曹進平 中將（已獲救）

政戰局副局長 于親文少將（尚未獲救）

作計室參謀 周欣頤中校（已獲救）

軍聞社新聞官 陳映竹（已獲救）

▼軍聞社新聞官陳映竹。（圖／軍聞社）