沈一鳴遺體抵懷德廳「三軍儀隊舉槍」致敬總長　網淚謝：感謝你保衛國家

▲參謀總長沈一鳴遺體運抵懷德廳，三軍儀隊舉槍敬禮。（圖／ET攝影中心，下同）



記者林彥臣／綜合報導

參謀總長沈一鳴的遺體，在晚間8時10分左右運抵台北市第一殯儀館懷德廳，國防部長嚴德發率領三軍儀隊在靈堂前迎靈，當遺體抵達時，現場同袍立刻喊出「敬禮！」三軍儀隊舉槍致敬總長一生為國付出。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。晚間8點06分，國防部長嚴德發在幕僚陪同下，先一步到靈堂外等候參謀總長沈一鳴的大體。隨後，載著沈一鳴遺體的救護車抵達現場，家屬先下車，悲傷下跪淚喊，「一鳴回來了！」淚接沈一鳴遺體下車，場面相當悲戚。

收看直播的網友也留言表示，「任務結束，願長官安息」、「任務完成，一路好走，感謝為國家付出」、「感謝你保衛這個國家」、「總長感謝你守護中華民國」、「感恩你們為國家的付出」、「向各位國軍英雄至上最高敬意，悲痛萬分，感謝有你們保衛台灣安全」。

黑鷹直升機墜毀罹難名單：

總長室上將總長–沈一鳴

總長室少校侍從官–黃聖航

政戰局少將副局長–于親文

總士官長室總士官長–韓正宏

情次室少將助次–洪鴻鈞

中校飛行官–葉建儀

上尉飛行官–劉鎮富

士官長機工長–許鴻彬

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