　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

沈一鳴遺體抵懷德廳「三軍儀隊舉槍」致敬總長　網淚謝：感謝你保衛國家

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼參謀總長沈一鳴遺體運抵懷德廳，三軍儀隊舉槍敬禮。（圖／ET攝影中心）

▲參謀總長沈一鳴遺體運抵懷德廳，三軍儀隊舉槍敬禮。（圖／ET攝影中心，下同）

記者林彥臣／綜合報導

參謀總長沈一鳴的遺體，在晚間8時10分左右運抵台北市第一殯儀館懷德廳，國防部長嚴德發率領三軍儀隊在靈堂前迎靈，當遺體抵達時，現場同袍立刻喊出「敬禮！」三軍儀隊舉槍致敬總長一生為國付出。

▲▼參謀總長沈一鳴遺體運抵懷德廳，三軍儀隊舉槍敬禮。（圖／ET攝影中心）

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。晚間8點06分，國防部長嚴德發在幕僚陪同下，先一步到靈堂外等候參謀總長沈一鳴的大體。隨後，載著沈一鳴遺體的救護車抵達現場，家屬先下車，悲傷下跪淚喊，「一鳴回來了！」淚接沈一鳴遺體下車，場面相當悲戚。

▲▼參謀總長沈一鳴遺體運抵懷德廳，三軍儀隊舉槍敬禮。（圖／ET攝影中心）

收看直播的網友也留言表示，「任務結束，願長官安息」、「任務完成，一路好走，感謝為國家付出」、「感謝你保衛這個國家」、「總長感謝你守護中華民國」、「感恩你們為國家的付出」、「向各位國軍英雄至上最高敬意，悲痛萬分，感謝有你們保衛台灣安全」。

黑鷹直升機墜毀罹難名單：

總長室上將總長–沈一鳴

總長室少校侍從官–黃聖航

政戰局少將副局長–于親文

總士官長室總士官長–韓正宏

情次室少將助次–洪鴻鈞

中校飛行官–葉建儀

上尉飛行官–劉鎮富

士官長機工長–許鴻彬

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！

ET快訊
參謀總長有多大？軍中老鳥分享「4顆星傳說」真相曝光
黑鷹墜毀8死！目擊者曝最後畫面「衝進烏雲」　回家看電視嚇傻
沈一鳴夫人下跪悲痛淚崩　「一鳴回來了」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

沈一鳴遺體抵懷德廳「三軍儀隊舉槍」致敬總長　網淚謝：感謝你保衛國家

「東台灣之眼」等不到沈一鳴了　東澳嶺雷達站堅守東北領空

全球黑鷹「5年摔10架」釀35死！光台灣就2起　美軍準備以「無畏」換機

黑鷹失事／「獻中元」墜機事件　雲林「十八將軍祠」傳奇多

中自製航母南海對峙美林肯號　攜帶艦載機數量差2.5倍

黑鷹失事／民國63年昌平演習　也曾墜機13名將官殉職

澳洲野火狂燒！　國防部罕出動「喬勒斯號」救援受困居民

AGM-158C反艦飛彈正式服役　「大黃蜂」戰鬥機首先搭載

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

沈一鳴遺體抵懷德廳「三軍儀隊舉槍」致敬總長　網淚謝：感謝你保衛國家

「東台灣之眼」等不到沈一鳴了　東澳嶺雷達站堅守東北領空

全球黑鷹「5年摔10架」釀35死！光台灣就2起　美軍準備以「無畏」換機

黑鷹失事／「獻中元」墜機事件　雲林「十八將軍祠」傳奇多

中自製航母南海對峙美林肯號　攜帶艦載機數量差2.5倍

黑鷹失事／民國63年昌平演習　也曾墜機13名將官殉職

澳洲野火狂燒！　國防部罕出動「喬勒斯號」救援受困居民

AGM-158C反艦飛彈正式服役　「大黃蜂」戰鬥機首先搭載

媽媽注意！產後5年內罹乳癌風險增　醫揭原因教妳1招自保

布魯克林認愛《變型金剛4》妮可拉珮茲　洩「女友視角床照」老爸貝克漢按讚

訂金18萬、明年底交車　Volvo XC40 Recharge電動車開放預訂

像座小山的嫩滑炒蛋多士必點　陳奕迅愛店華星冰室插旗台北東區

台南市第2大　永康抽水站機組更新啟用

B.I神隱6個月…「上傳新作品DEMO」登推特趨勢冠軍！　粉絲一聽讚：最棒的新年禮物

下營南外環道路工程完工　市長黃偉哲偕同民代視察工程品質

參謀總長沈一鳴殉職　國防部宣布：副參謀總長劉志斌暫代

訪察移工生活照顧服務　黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

沈一鳴遺體抵懷德廳「三軍儀隊舉槍」致敬總長　網淚謝：感謝你保衛國家

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

軍武熱門新聞

全球黑鷹5年摔10架！光台灣就2起

「獻中元」墜機事件　十八將軍祠求明牌很靈驗

黑鷹失事／平昌演習也曾墜機13名將領殉職

美中航母南海正面對峙　官方皆未回應

到東台灣之眼勞軍　沈一鳴途中罹難

AGM-158C正式服役　大黃蜂戰機先搭載

怕俄高超音速滑翔飛彈　日急研發新反飛彈系統

父殉職43年　女兒：祖國叫中華民國

美軍「無畏」直升機預計2019首飛

澳野火狂燒！國防部出動軍艦救援

UH-60黑鷹直升機墜毀3死

雄二E巡弋飛彈射程提升　可反擊陸沿海3百公里基地

沈一鳴遺體抵懷德廳「禮兵列隊」致敬總長

韓正宏就職國防部總士官長

更多熱門

相關新聞

吳敦義現身三總靈堂　弔唁後低調離去

吳敦義現身三總靈堂　弔唁後低調離去

黑鷹直升機墜毀釀成5名將士殉職，國防部長嚴德發率三軍赴靈堂迎靈。晚間8點多，參謀總長沈一鳴遺體在夫人的護送下送抵三總靈堂，下車後她淚崩哭喊「一鳴回來了」。隨後，國民黨主席吳敦義與國民黨副秘書長兼發言人張顯耀晚間也赴靈堂向罹難將士致哀。

快訊／黑鷹失事　副駕駛劉鎮富、少將洪鴻鈞遺體送抵三總靈堂

快訊／黑鷹失事　副駕駛劉鎮富、少將洪鴻鈞遺體送抵三總靈堂

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

沈一鳴遺體送抵三總　總長夫人隨車一路護送相陪

沈一鳴遺體送抵三總　總長夫人隨車一路護送相陪

快訊／8殉職軍官靈堂布置完成　禮兵列隊恭迎

快訊／8殉職軍官靈堂布置完成　禮兵列隊恭迎

關鍵字：

沈一鳴參謀總長禮兵軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面