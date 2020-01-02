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沈一鳴調任參謀總長才半年　曾赴法國受訓試飛幻象2000

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▲參謀總長沈一鳴。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲參謀總長沈一鳴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令部政戰主任王純雄中將表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。事實上，沈一鳴調任參謀總長僅半年。

沈一鳴得年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官，賴比瑞亞共和國總統泰勒訪台時，國防部特別派沈一鳴擔任榮譽侍衛長。

1979年南、北葉門爆發戰爭，當時台灣應友邦沙烏地阿拉伯王國邀請，以極機密計畫的「大漠案」，派遣包括飛行員、地勤在內空軍官兵，對外以沙國名義，軍援與台灣無邦交的北葉門共和國，一直到1990年結束，前後派遣12梯次，共約1000人次參與。

沈一鳴是參與第8期的飛官之一，當時在葉門的任務期間約一年左右，曾轉換身分為我國與沙烏地阿拉伯專案軍事合作計畫成員，並派駐到北葉門。沈一鳴為了化身當地人，還跟學當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚。

此外，沈一鳴也是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，還曾美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗。2019年6月27日調任國防部參謀總長，7月1日生效，至今才上任半年，就在這次黑鷹直升機失事中不幸罹難。

黑鷹直升機生還名單：

軍聞社新聞官 陳映竹
通次室曹進平 中將
作計室處長 劉孝堂少將
作計室參謀 周欣頤中校
後次室次長 黃佑民中將

黑鷹直升機罹難名單：
正駕駛 葉建儀 中校
副駕駛 劉鎮富 上尉
機工長 許鴻彬 士官長
參謀總長 沈一鳴上將
參謀 黃聖航 少校
總士督長 韓正宏 士官長
情次室助次 洪鴻鈞 少將
政戰局副局長 于親文少將

ET快訊
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
快訊／黑鷹直升機墜毀8死5生還　參謀總長罹難
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