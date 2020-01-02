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于親文罹難…熬夜狂批公文「差半年就退伍」　親友慟：他每月捐款助弱勢

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記者趙蔡州／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀於新北烏來山區，其中政戰局副局長于親文少將在意外中不幸罹難。有熟悉于親文的人士感嘆，于親文做事認真負責，常看公文看到午夜12點才睡，原定2020下半年就屆齡退伍，不料卻在退伍前發生遺憾，讓人非常不捨。

▲▼▲▼政戰局副局長于親文遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

▲政戰局副局長于親文遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

政戰局副局長于親文為空軍少將，曾任空軍司令部政戰副主任、空軍作戰指揮部政戰主任、國防部政戰總隊總隊長等職，直到2017年接任政戰局副局長。一名熟悉于親文的人士表示，他平常做事認真負責，擔任副局長期間，經常看公文看到午夜12點多，有時候公文堆得比一個人還高。

另一有軍方人士則透露，于親文2019年9月曾經擔任政戰局代理局長，期間對於所有大小事都事必躬親、認真負責，因此內部對他的評價都相當不錯，加上他個性開朗、樂觀，常常鼓勵下屬，深受下屬愛戴，也相當要求政戰幹部的體能，甚至以身作則每天早晨都堅持跑步或游泳。

▲▼空軍政戰副主任于親文少將。（圖／空軍司令部臉書）

▲空軍政戰副主任于親文少將（左）。（圖／空軍司令部臉書）

據悉，于親文是政戰學校31期（74年班）政治系畢業，前任國防部發言人羅紹和是他的同學。羅紹和表示，于親文為人誠懇且非常有愛心，每個月與妻子都會固定捐款給安得烈慈善協會，幫助及關懷弱勢家庭，如今聽聞于親文不幸罹難的消息，讓他非常不捨。

空軍這架UH-60M黑鷹直升機在新北烏來山區墜毀，當時直升機總共搭載13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、總士官長韓正宏、黃聖航少校，以及黑鷹中校、上尉飛官各1名、機工長1名。

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