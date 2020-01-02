賴清德新竹參拜4宮廟　祈求「黑鷹」搶救順利

▲賴清德前往新竹參拜輔選，也為上午發生的黑鷹事故祈求平安順利。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨副總統候選人賴清德2日前往新竹市為立委候選人鄭宏輝站台拜票，接力前往四宮廟參香，在宮廟許下三個祈求，第一希望國泰民安，第二希望保佑這次大選一切順利、總統連任、國會過半，第三他針對黑鷹迫降事件，祈求神明保佑搶救行動順利，人員一切平安，他也呼籲新竹市民這次大選一定要支持蔡英文連任，守護台灣民主。

賴清德表示，民進黨幾十年來，與台灣人一起打造民主奇蹟，民進黨不敢忘記對台灣的責任與鄉親的託付，他說，民主第一個階段是爭取自由打破威權，第二階段是落實民主生活，而現在已經進入第三階段，就是面臨中國威脅，台人要共同守護，不要讓台灣成為下一個香港或西藏，因此呼籲國人一定要支持蔡英文、鄭宏輝。

鄭宏輝表示，下禮拜就要投票，台灣現今面對中國的恐嚇威逼，強加一國兩制給台灣，希望選民共同守護國家安全，不要讓明日台灣變成今日香港；而前天立院也在柯建銘總召率領下通過反滲透法，以避免外來勢力影響台灣選情，他說「反滲透法就像照妖鏡」，讓中共同路人現形，希望選民也給他機會，讓他未來有機會進入國會以法律守護台灣主權。

林智堅市長說，感謝蔡英文跟賴清德在中央支持，過去幾年來新竹爭取到超過155億經費，建設包含動物園、竹科X、大車站計畫、香山國民運動中心等等，他的任期已剩不到3年，懇託市民2020讓英德配、鄭宏輝贏得勝利，讓中央持續給新竹帶來最大的建設。柯建銘總召則說，鄭宏輝面對抹黑攻擊，希望選民集中選票，一起走一起拼，相信會贏得最後勝利。

對於上午發生陸軍UH-60M黑鷹直升機墜落事件，賴清德受訪時也表示，第一時間看到網路新聞很擔心，因此在參拜也趕緊向神明祈求保佑機上人員都平安，稍早得知國防部參謀總長已經獲救，其他人員也正陸續搜救中，他也祈求後續醫療平順，傷者能早日康復。

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