雲林斗六公所「抓耙仔」當反賄選宣導品　民眾會心一笑：不單純

▲斗六市公所政風室上發揮巧思，將捲尺與不求人作為反賄選宣導品，民眾誇讚實用，也笑稱含義好像不單純。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統大選倒數剩下9天，各候選人抓緊時間推銷自己的同時，各單位反賄選宣導也不遑多讓，雲林縣斗六市公所政風室在挑選宣導品上發揮巧思，將「抓耙仔、捲尺」作為反貪污、反賄選宣導品，民眾拿到都會心一笑說含義不單純的意外爆紅，也加深對反貪腐與反賄選的印象。

斗六市公所政風室主任李思賢表示，當初構思宣導品是以「不求人（抓耙仔）」，是指要公務機關能夠廉潔、依法行政，不收禮、不求人，公務員除拒絕不當請託關說外，民眾不要請託關說，不用求人就可以把事情辦好；而不求人的台語抓耙仔，也就剛好是俗語指打小報告者的意思，單純只是巧合。

李思賢說，收到不求人宣導品的民眾，還會誤會政風室要民眾當「抓耙子」，其實完全沒有這個意思，而「捲尺」則是期許人人心中都有一把尺，時時刻刻衡量是非分寸，自律不跨越紅線，希望民眾心中都有一把廉政的尺，讓政治更清明。

▲斗六市公所政風室主任李思賢表示，當初構思宣導品是以「不求人（抓耙仔）」，是指要公務機關能夠廉潔、依法行政，不收禮、不求人。（圖／記者蔡佩旻攝）

李思賢強調，檢舉正、副總統候選人賄選，最高檢舉獎金1500萬元；檢舉立委候選人賄選最高獎金1000萬元，受理檢舉對檢舉人身分絕對保密，起訴即發放4分之1檢舉獎金。希望民眾都能直言不賄，知悉賄選情形，請立即撥打24小時檢舉專線：0800024099 ，均有專人接聽受理檢舉，檢舉人的身份絕對保密。

▲斗六市公所政風室上發揮巧思，將捲尺與不求人作為反賄選宣導品，民眾誇讚實用，也笑說含義好像不單純。（圖／記者蔡佩旻攝）



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