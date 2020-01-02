黑鷹墜毀8人罹難　韓國瑜哀悼：向英勇弟兄致最高敬意

▲黑鷹失事照片曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者楊蕓／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜機至新北市烏來山區，目前已經證實為8死5傷，其中，參謀總長沈一鳴殉職。對此，韓國瑜競辦下午透過聲明表達深切哀悼，而韓國瑜同為軍人出身，也對此感到萬分不捨，並向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

針對黑鷹直升機墜機意外，造成參謀總長沈一鳴殉職、機上8人死亡、5人受傷的不幸事件，韓國瑜競選辦公室表達深切哀悼，並指出，同為軍人出身，此次意外我國痛失8名優秀的國軍弟兄，韓市長對此感到萬分不捨，也在此向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

韓競辦呼籲，在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查。同時期盼國人在此重大事件發生之時，能夠團結一心，給予國軍弟兄最大支持，「未來我們也要思考，如何確保意外不再發生，也希望所有民眾一同為國軍祈福。」

國民黨稍早也發表聲明表示，「有關國軍黑鷹直升機今日因故迫降新北烏來山區，已證實造成包括參謀總長沈一鳴上將等八名官兵罹難，中國國民黨對此表達哀悼之意，盼亡者安息，傷者早日康復。國民黨也呼籲政府相關單位儘速查明事件真相，並針對同類型機種確實做好全面檢整，避免憾事再度發生。」

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