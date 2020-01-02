評／澎湖立委選情冷淡　各陣營「佛系」戰術下的翻盤之戰

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者馬叔安／特稿

立委選戰倒數不到十天，然而今年澎湖各陣營似乎都選擇了相對保守的戰術，不僅現任立委楊曜採取以電話或line的圖文拉票代替傳統的造勢活動的「新型態動員」，國民黨的歐中慨也只有一輛宣傳車，喜樂島聯盟的呂應宏則是選擇前往台北，和同黨候選人一同誓師造勢。

楊曜2日帶著兩個三太子神像，率領黨部主委和同黨議員在人潮聚集的馬公高中路口宣傳造勢。歐中慨陣營則有一輛三輪車穿梭於巷弄之間派發宣傳單，並在元旦參加升旗典禮時，與民眾擁抱互動。而呂應宏則是在元旦當天下午到台北二二八公園，與喜樂島聯盟主席和其他候選人一起誓師並掃街造勢。

澎湖這屆的立委選戰雖然尚未看見激烈的選情競爭，但是高比例的軍公教族群成為藍營歐中慨的強大後盾，加上歐中慨過去30多年的在地深耕，將強勢問鼎楊曜的3連霸之路。

此外，民進黨政府過去4年來的年金改革和同婚議題，也可能左右澎湖基層民眾的決定，而獨派團體喜樂島的呂應宏的參戰，也有可能使當地的綠營基本盤面臨流失。

楊曜在自己的臉書上大推政績牌，也在競選活動中把自己和選舉序號同為3號的總統蔡英文並列，似乎有意團結綠營選民不至於在最後關頭動搖甚至流失。

今年澎湖選戰是藍營失去當地立委席次後第3次重振旗鼓的機會，即使歐中慨強調自己對自己的選情有信心，但面對上屆得票率超過55%的楊曜，以及獨派的呂應宏的夾擊，各陣營能否在選戰最後衝刺階段堅守底線，將是澎湖立委是否由綠轉藍的關鍵。