劫後餘生！盛竹如40多年前墜機整架斷3節　全機人員逃過死劫

▲40多年前盛竹如等人曾發生重大直升機意外。（示意圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日迫降至新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。而過去所發生的直升機重大意外中，其中資深主播盛竹如及中時基金會執行長胡雪珠也曾經歷「亂流墜機」，全機人員從1千多公尺高空墜地，所幸全員生還。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日迫降至新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官都在機上，此事件一出，各界也紛紛表達慰問。43年前曾發生一起直升機重大意外，當時的台視新聞採訪組組長盛竹如、胡雪珠等人皆在機上，全員生還。

盛竹如及胡雪珠等人曾於1977年遇上空難意外，媒體應林務局邀請採訪重建後的阿里山，當時天候狀況不佳一度停飛。待再度起飛後卻遇上亂流，直升機從高空中墜落，機身更斷成3截，所幸全機14名機組及媒體記者，全都幸運生還。此事件至今，盛竹如等人也每年聚會，對重生一事心存感激。

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