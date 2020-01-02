快訊／參謀總長沈一鳴夫人下跪迎靈　悲痛淚崩：一鳴回來了

記者陳家祥、蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。沈一鳴的遺體在晚間8點15分送抵三總懷德堂，陪同大體承車抵達的沈一鳴家屬，下車止不住哀傷情緒落淚痛哭，甚至激動跪下喊出「一鳴回來了」，一旁人員趕忙上前攙扶。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。參謀總長沈一鳴赫見其中遺體在夫人陪同下，送抵三總懷德堂，現場由國防部長嚴德發率三軍儀隊及代表官兵列隊迎靈。

黑鷹直升機在失事後9小時後，第1批4名傷勢較輕者順利抵達登山口，並緊急送醫救治。此外，參謀總長沈一鳴遺體也在晚間6點32分運抵登山口，其家屬緊跟在後，而同袍一見到他，便立刻喊出，「敬禮！」場面相當哀戚。

三軍總醫院政戰主任何中南稍早前表示，輕傷傷患後送三總，遺體最終也決定送來三總，罹難軍官將採空路送回，先送到松機後再轉送三總，而三總也在「懷德廳」設置簡易靈堂，供各界弔唁殉職軍官。

▲總長遺體送達靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

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