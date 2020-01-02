目睹45年前13將官墜機慘劇…方儉「想到就發抖」：棺木沒上漆急著入殮

▲黑鷹直升機現場畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者柯振中／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日發生墜毀事故，造成8死5傷的意外，震驚台灣社會。事件發生後，綠黨立委候選人方儉回憶，1974年昌平演習時，發生了重大的飛安意外，導致蔣經國最重要的軍事將領幾乎全罹難，「這一摔兩架直升機，掉了14顆星星」，讓蔣經國的軍事布局大亂，影響台灣歷史甚鉅，「由於亡者的屍首受到重擊，殘缺不全，當時的景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄。」

方儉在臉書上說明，雖然昌平演習墜機過了45年，但他的印象仍相當深刻，當時自己就讀國中三年級，回家時家中一片漆黑，讓他感到相當反常，「因為家裡一直都會有人在家，怎麼會沒有人呢」，因此他到鄰居同學家坐著，「後來父親的司機出現，把我接到一個不知名的地方，母親、弟弟和一些長輩們都在那裡，但是場面十分哀戚，沒有什麼人交談，只看到有些媽媽在啜泣。」

方儉提到，昌平墜了2架直升機，共有13位將軍、士官殉難，陸軍總司令更是重傷癱瘓，「當時我的父親是第一軍團政戰部主任，原本也要參加這次演習視察，但是因為前兩天扭傷了腰，不能久坐，所以臨時告假，去找中醫推拿，倖免於難。但當時很多人以為家父在飛機上，遍尋不獲，後來連絡到駕駛，才知道他沒上飛機。」

▼黑鷹直升機墜毀讓方儉憶起45年前的昌平墜機。（圖／記者陳雕文翻攝）



方儉說，這件事情在當時是絕密，將領殉難後，官方急著找棺木，將亡者入歛，甚至連棺木的油漆都來不及漆上，「由於亡者的屍首受到重擊，殘缺不全，當時的景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄。」

方儉指出，昌平演習的墜機事件，掉了14顆星星，打亂了蔣經國的軍事布局，「一般都認為，如果沒有這次事故，于豪章當上參謀總長，苟雲森當陸軍總司令，蔣經國人馬的接班梯隊根本排不上郝柏村，郝柏村大概就等著退伍回家了。」

「這次事故，造成陸軍接班梯隊大亂，家父從一軍團調到金門。」他說，不久過後，蔣介石去世，政戰力量開始消退，台灣也漸漸走向軍隊國家化，軍人的過去的權威慢慢消去。