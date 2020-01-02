韓國瑜「寶貝蛋」破了！深夜發文曝好消息　千人聽殼裡小雞啾啾叫：好療癒



記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜19日開「青年政策說明+小雞許願命名」直播，他替12顆蛋分別寫上名字，其中一顆叫「寶貝」的蛋在2日凌晨1點11分破殼，韓國瑜也開心的在臉書發文告知這好消息，孵化直播還可以聽到小雞啾啾叫的聲音。

韓國瑜19日下午在臉書上開直播，希望為12顆雞蛋命名，預計過21天後會孵出小雞。韓國瑜從網友留言中抽出幾個名字，最終只選了7個，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「香蕉」、「平安」、「庶民」、「清廉」、「寶貝」。

▲韓國瑜發文透露「寶貝蛋」破了。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲上千人看直播觀看寶貝蛋裡的小鳥啾啾叫，直說療癒。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜官方頻道）

沒想到在第15天的時候，韓國瑜命名的「寶貝」蛋率先破殼，韓國瑜也在2日凌晨1點28分發文「新的2020年1月2號這天馬上有好消息，1：11分，我們的希望破殼即將誕生！#青年三箭政策 #各位叔叔阿姨起床囉」。整個孵化過程全部都在YouTube直播，同時超過上千人觀看，還可以聽到「寶貝雞」啾啾叫的聲音。

韓粉見狀責在底下留言說「這是新的年度最令人開心的第一件事！"寶貝" 加油！」、「開心111韓國瑜總統也要誔生了！支持2號韓國瑜張善政！」、「唯一支持韓國瑜，等一個人：1/11高票當選總統。」。