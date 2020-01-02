馬英九拿蘇宏達扯反滲透法　蔡英文：威權心態解讀不適當

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九針對立院三讀「反滲透法」一事表示，台大教授蘇宏達被約談時沒有反滲透法，用社會秩序維護法，擔心未來動作會更大。對此，總統蔡英文2日表示，這是不負責任講法，「用威權心態解讀不適當，現在是民主社會也是法治社會」。

針對反滲透法三讀，馬英九認為，蘇宏達被約談時，還沒有反滲透法的規定，當時是用社會秩序維護法，現在有反滲透法後，擔心未來動作會更大，株連會更廣、處罰會更嚴。

對此，蔡英文表示，這是個案，相關的司法機關或調查機關都有說明，相信他們是依照法律的要求，以及既有的程序來辦理，但個案她確實不方面做評論。

不過蔡英文強調，把這件事跟反滲透法來牽拖，這是不負責任的講法，反滲透法的要件很嚴謹，必須接受對岸方面的委託或指示，「我相信，絕大多數人民生活裡面，或是相關案件裡面，是不會牽涉到對岸指示或委託」。

蔡英文指出，現在是民主社會，法治的性格也越來越強，所以民主法治社會必須有一套機制，讓社會的民主不會受到侵害，相信執法機關本於民主社會跟法治的原則，進行相關法律的執行。

蔡英文說，主要政治人物對於這麼重大的法律，要保護台灣的民主，防止滲透的法律，用過去威權的心態來解讀，「我覺得不適當，現在是民主社會，也是法治社會」。

▲蔡英文接受媒體訪問 。（圖／記者李毓康攝）

